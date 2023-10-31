尹錫悅：“高利息令小工商業主壹聲嘆息，‘好像在給銀行當牛作馬’”. October. 31, 2023 09:55. by 姜宇錫記者、李相憲記者、金秀研記者 wskang@donga.com、dapaper@donga.com、syeon@donga.com. “就像是給銀行當牛作馬。” 尹錫悅總統30日在國務會議上表示，因高利息問題而經受苦痛的小工商業者們這樣說著並壹聲嘆氣。在執政黨在首爾市江西區區長補選中慘敗後，總統秘書室長、首席秘書、秘書、行政官們前往36個民生現場，生動鮮活地聽取了國民的迫切聲音。幕僚們表示，雖然尹錫悅采取了借用小工商業者話的形式，但銀行圈過度追求利益的問題，他平時也早有意識。 ● 再次引發是否征收銀行“橫財稅” 尹錫悅當天的講話，出現在金融當局最近討論實施“銀行橫財稅”的情況下，顯得更有分量。把銀行所獲收益的壹部分作為負擔金捐給平民金融振興院的所謂“銀行橫財稅法案”，是今年4月由共同民主黨議員閔丙德代表提議的，目前被擱置在國會。 對於以政界為中心討論至今的銀行橫財稅，金融當局的立場是並沒有討論具體方案，但是對於回收銀行圈因過度的利息生意而獲得超額利潤的必要性，卻也表示認同。對於橫財稅等回收銀行超額利潤，金融委員長金周顯27日在綜合國政監查中表示：“對於哪種方法比較好，將根據我國的特性綜合考慮。”金融監督院院長李蔔鉉也曾表示：“雖然認識到與銀行利益相關的國民痛苦，也做出了各種努力，但正在接受很多不足的指責。正在關註各國的政策。” 總統室轉達的“給銀行當牛作馬”發言傳出後，當天韓國國內股市中韓亞金融控股（-3.76%）、KB金融（-2.67%）、新韓控股（-2.57%）、友利金融控股（-1.41%）等銀行股壹齊暴跌。對於“有人說，可能是因為尹總統的發言，今天銀行股呈下跌趨勢”的指責，總統室相關人士劃清界限說：“總統的講話，是為了把現場的聲音傳達給政府國務委員和其他國民。把它與任何政策直接掛鉤，都是不可取的。” ● 曾協助相生金融的銀行界感到“驚慌” 除橫財稅外，金融當局正在推進的平民金融政策有望得到支持。此前，金融委員會制定了把平民金融政策資金從當初的10萬億韓元每年提高1萬億韓元以上、提供歷史最大規模支持的方針。包括陽光貸款商品的綜合運營、以最低信用者為對象的貸款商品上市等在內的“政策平民金融效率化方案”也將在年內發表。 從中也可以看出期待銀行界減少存貸利差等自發“作用論”的氛圍。總統室相關人士當天在與《東亞日報》的通話中表示：“1997年外匯危機時，用國民稅金‘公共資金’救活了經受危機的銀行。我認為銀行也應該為國民發揮更基本的作用。” 銀行界明顯對尹錫悅的發言感到驚慌。在銀行界看來，目前正在摸索非利息收益活性化的方案，還積極協助了相生金融，政府卻要再次出手“打擊銀行”。市中銀行的相關人士吐露：“繼支援小工商業者、延期償還本息等之後，還參與了相生金融，政府的這種強硬基調令人無法接受。從銀行圈的立場來看，不得不去考慮‘還要拿什麽出來?’” 此外，尹錫悅面向國會的講話，也把焦點放在了民生上。特別是對於與全租詐騙等相關的特定經濟犯罪加重處罰法，他表示：“為了不再讓以無力的弱勢群體為對象的惡性犯罪重復出現，請盡快修訂法律。”他還提到與《重大災害處罰法》和《關於禁止不正當請托及收受金錢的法律》（金英蘭法）相關的小工商業者的困難。

한국어