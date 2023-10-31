絕妙傳球幫助姆巴佩破門得分，李剛仁貢獻法甲聯賽首次助攻. October. 31, 2023 09:56. by 金培中 wanted@donga.com. 29日，在法國布雷斯特的弗朗西斯-勒比球場舉行的巴黎聖日耳曼隊（PS）和布雷斯特隊的法甲聯賽比賽上，PSG隊以1比0領先的上半場第28分鐘，PSG隊在本方陣地防守。在帶著球進行反擊的李剛仁的視野中，奔向布雷斯特陣地的基利安•姆巴佩進入了視線。李剛仁不假思索地用左腳外腳背踢出的球經過壹次觸地反彈後準確地來到了姆巴佩面前。姆巴佩帶球奔向對方球門，並用壹記右腳射門成功破門得分。進球慶祝儀式結束後，姆巴佩召喚李剛仁並深情擁抱，表達了對後者的謝意。 最近呈上升趨勢的“射門小王子”李剛仁身穿PSG隊服，取得了法甲聯賽首次助攻。在李剛仁的活躍下，PSG隊以3比2戰勝布雷斯特隊，取得聯賽4連勝。本場過後球隊僅以1分之差（6勝3平1負）落後領頭羊、10輪比賽不敗（6勝4平•積22分）的尼斯隊，居聯賽次席。 借助當天的個人聯賽首次助攻，李剛仁為夢幻般的10月旅程畫上了句號。7日，在杭州舉行的亞運會男子足球決賽上，李剛仁獲得金牌，享受了兵役優惠，此後在國內舉行的A級友誼賽兩連戰中，包括A級比賽處子進球在內，他共攻入3球。回到PSG，李剛仁在22日與斯特拉斯堡隊的聯賽主場比賽中打滿全場，之後又在26日與AC米蘭隊（意大利）的歐足聯冠軍聯賽比賽中攻入了個人歐冠聯賽首球。 當天，李剛仁直到下半場第29分鐘才被替換下場。本場比賽他嘗試了30次傳球，成功28次，創下了最高傳球成功率（93.3%）。法甲聯賽事務局在賽後關註李剛仁的記錄，並稱其為“球場指揮家”。

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