去年育兒休職的男性勞動者37885人，僅占全體近三成. October. 31, 2023 09:55. by 世宗=金炯民記者、李文洙記者 kalssam35@donga.com、mslee@donga.com. “比剖腹產手術日期更早出現陣痛，正在上班的丈夫急忙趕到醫院，我才得以生下了孩子。但丈夫的公司強迫我們只能休3天配偶產假，而不是10天。” 雇傭勞動部30日表示，從今年4月19日到10月20日運營了“在線母性保護匿名舉報中心”，結果包括上述內容在內，共收到了220件舉報。如果接到違法嫌疑事例，就會觸發勞動監督官的糾正指示和勞動監督。雇傭部對其丈夫所在的公司進行了行政指導，並采取了措施讓他可以使用剩余休假。 在受理的舉報中，涉及育兒休職使用不利的待遇最多，達47件。其次是妨礙育兒休職的使用和拒絕批準（36件）、妨礙育兒期縮短工作時間及拒絕批準（27件）等。為了防止生育、育兒導致女性經歷中斷，政府出臺了很多對策，但現實仍然是跟不上政策。 實際上，育兒休職制度在韓國全體勞動者80%以上工作的中小企業中，很多情況下仍然屬於“畫餅充饑”。國民力量黨議員林利子（音）從雇傭部收到的《不同規模企業中育兒休職後維持雇傭的現狀》顯示，去年7月，在不到300人的中小企業裏，結束育兒休職後回來繼續上班的人每10人中只有7人。也就是說，3人在育兒休假後未能繼續工作。 男性的育兒休職使用率仍然遠遠低於女性。去年使用育兒休職的男性勞動者為37885名，占全體育兒休職人員的28.9%。雖然比2015年的5.6%增加了近5倍，但仍然主要是女性使用育兒休假。 政府決定從明年開始，使用父母育兒休職制時獲得的工資上限從每月最多300萬韓元增加到450萬韓元。但有人指出，首先要營造能夠切實使用育兒休假的環境。首爾大學社會福利學系教授李鳳柱（音）表示：“對於勞動者育兒休職比重較高的企業，應有政府給予獎勵等制度性裝置作為後盾。”

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