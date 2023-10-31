“李善均-劉亞仁”浪費的制作費達940億韓元……K文化陷入毒品泥潭. October. 31, 2023 09:54. by 崔智善 aurinko@donga.com. 演藝界毒品事件壹石激起千層浪。李善均、G-Dragon（本名權誌龍）等演員及歌手、作曲家等吸毒的情況曝光，深入演藝界的毒品實態給人們帶來了沖擊。對包括電影《寄生蟲》（2019年）、電視劇《魷魚遊戲》（2021年）在內，組合“防彈少年團（BTS）”等接連成功，在全球範圍深受粉絲喜愛的“K文化”產生不利影響的憂慮正越來越大。 ● 李善均、劉亞仁浪費的制作費就達940億韓元 李善均因涉嫌吸毒而接受警方調查後，尚未從全球性大流行病帶來的打擊中恢復的韓國電影界更加低迷。 原定於今年上映的制作費200億韓元的電影《逃脫：PROJECT SILENCE》被無限期推遲上映。《逃脫：PROJECT SILENCE》5月受邀參加戛納電影節後，壹直熱衷於海外銷售，但是現在因李善均涉毒事件也都處於中斷狀態。耗資約90億韓元的電影《幸福的國家》也結束了拍攝，正在後期制作中，但全部停止。電視劇《NO WAY OUT》面臨首次拍攝，但隨著李善均退出，正在尋找代替的演員，他擔任主人公的《Dr.Brain第二季》的制作也變得不透明。 此前，今年3月因涉嫌吸毒而接受警方調查的演員劉亞仁也即將公開電影《勝負》、《High Five》和奈飛系列《末日愚者》，但都被無限期推遲。這三部作品的制作費共達650億韓元。李善均、劉亞仁兩位演員出演後推遲上映的作品制作費就達940億韓元左右。某制作公司相關人士表示：“大流行之後，對韓國電影的投資尚沒有恢復到以前的情況，現在又頻發毒品事件，非常擔心”，“只要演員們有關吸毒的謠言傳開，制作和投資公司就會緊張。” 外國媒體也在關註此次事件。美國《綜藝》報道說：“獲得奧斯卡獎的奉俊昊導演的電影《寄生蟲》的明星李善均因涉嫌吸毒正在接受警方調查”，“李善均是壹位著名演員，曾憑借《寄生蟲》獲得美國演員工會獎。”美國《好萊塢記者》也報道了李善均的消息，並指出：“韓國演藝界最近毒品相關犯罪劇增。”演員們的越軌行為對韓國電影•文化信息業界的投資構成風險。 但是，很難有效地追究演員個人的責任。每部作品的合同各不相同，有無違約金條款和賠償水平也千差萬別。壹般來說，與演員的片酬成正比，加入違約金條款，但與數百億韓元的內容投資金相比，違約金顯得微不足道。某投資發行公司相關人士表示：“因為人際網絡是重要的事業，所以很難與引發問題的演員所屬公司展開法律攻防戰。” ● 偶像組合，即使只有壹個人跌落，也會出現多米諾骨牌式的崩塌 早前的25日，仁川警察廳以違反毒品類管理相關法律的嫌疑對權誌龍進行了不拘留立案。日本最大的門戶網站雅虎日本的主頁上也出現了權誌龍的立案新聞，成為了話題。日本《產經新聞》表示：“權誌龍涉嫌服用非法藥物等，韓國演藝界名人的藥物疑惑接連浮出水面”，將此次事件診斷為K文化產業危機。如果因涉嫌吸毒而受到處罰，今後權誌龍在對藥物相關犯罪敏感的日本展開活動將變得不可能。中國代表性社交網絡服務（SNS）微博上也登載了權誌龍最近的照片，“權誌龍”在熱搜排名中上升到了第4位。美國《福布斯》報道說：“因涉嫌吸毒，相關藝人的履歷可能會崩塌。” 偶像組合的壹名成員吸毒對組合活動起到了很大的制約作用。2019年YG娛樂所屬組合iKON的隊長B.I因毒品事件被立案後退出的事例就是代表性的例子。隊長兼制作成員B.I退出後iKON的粉絲規模和活動範圍明顯減少。此前，組合Winner出身的南太鉉因涉嫌註射冰毒正在接受審判，作曲家兼歌手Don Spike因服用冰毒和搖頭丸被判有期徒刑2年。 大眾文化評論家鄭德賢（音）表示：“隨著K內容的地位和影響力在短時間內提高，藝人們也應該有相應的責任感，但實際上還不夠”，“如果不想被幾個人破壞對K內容的信賴，藝人們有必要正確認識自己的影響力，並進行嚴格的檢查。”

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