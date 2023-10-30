印約翰要求嶺南重要人士“參加險地競選”，引起軒然大波. October. 30, 2023 08:22. by 金俊壹記者、權九龍記者 jikim@donga.com、9dragon@donga.com. 國民力量黨革新委員長印約翰（照片）稱，“黨都成了什麽洛東江下遊黨”，要求嶺南重量級議員參加首都圈危險選區的競選，正在黨內持續引發風波。在距離明年議會選舉還有5個月之際，面對公開的革新壓力，執政黨內部既有“最終還是想除掉我們”的抗議，也有“這是改善首都圈政黨體質的第壹步”的擁護等，爭論愈演愈烈。 壹名嶺南重量級議員29日在通話中表示：“就算是嶺南地區的重量級議員，也不能保證誰去首都圈都能取得成功，以往大部分人都失敗了。印委員長壹邊說犧牲，壹邊進行‘私黨化’，我們怎麽遵從?”嶺南另壹名重量級議員也表示反對：“說實話，嶺南圈議員中沒有人在首都圈具有競爭力。險地出馬就是意味著要清除。” 這是對印約翰27日在《東亞日報》等采訪中表態的反駁。印約翰當時強調參加險地競選，聲稱“嶺南的明星們應該來首爾險地，幫忙解決難題”。嶺南重量級人士認為，印約翰正在上演逼迫嶺南重要議員的壹幕。 相反，擁護之聲也不少。國民力量黨最高委員表示：“最終要成為首都圈中心政黨，在這壹大框架下改善體質，是融入了這壹藍圖的戰術。議會選舉時總會有統計層面上四成左右的人事更叠。”革新委員會相關人士也表示：“其核心要義，是在要求黨內犧牲的部分樹立普通原則。如果革新委員們與印委員長的想法相同，最終也有可能接近公推原則。” 印約翰的“重要人物險地參選”論有可能演變成與即將出臺的該黨議會選舉企劃團的的較量。由事務總長擔任團長的議會選舉企劃團是繪制公推標準和選舉戰略藍圖的機構，國民力量黨最早將於30日成立議會選舉企劃團。對於革新委員會和議會選舉企劃團的關系設定，該黨相關人士表示：“革新委員會作為議會選舉企劃團的上級機構是不可能的。”這意味著這兩個機構將各行其是。革新委員會相關人士也表示：“不會就議會選舉規則問題與黨進行交流。” 此外，印約翰當天參加了梨泰院慘案壹周年集會，30日上午還將參拜光州國立5·18墓地，繼續“團結”的步伐。

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