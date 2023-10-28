沙特王儲向尹錫悅提出：“希望韓國企業多多參與Neom City項目”. October. 28, 2023 08:55. by 張寬錫 jks@donga.com. 據悉，沙特阿拉伯實權人物、王儲兼總理穆罕默德·本·薩勒曼在與尹錫悅總統會面時，直接請求“韓國企業多多參與城市開發項目‘Neom City’項目”。 據韓國政府高級官員27日透露，穆罕默德在以尹錫悅國事訪問為契機進行的數次會面中，直接提到了韓國企業積極參與沙特Neom City等“億萬項目”。有分析認為，穆罕默德把重點放在事業規模達5000億美元（約700萬億韓元）的智能城市建設項目“Neom City”事業的成功上，因此想最大限度地利用韓國企業的尖端技術。穆罕默德還向尹錫悅表示：“在國防產業領域，與韓國的合作也很重要。希望開展更多的合作。”當地時間23日，尹錫悅會見沙特國防部長和國家防衛部長，共享安保情況，現場氣氛相當友好。 這與穆罕默德要求尹錫悅讓韓國成為沙特打造制造業基礎的合作夥伴壹脈相承。被評價為年輕改革君主的穆罕默德為了擺脫本國產業對石油的依賴，實現產業結構尖端化，曾發表《展望2030》。國家安保室長趙太庸解釋說：“1985年出生的王儲本·薩勒曼似乎認為，應該在今後30年、40年、50年（統治）期間打下制造業的基礎。”穆罕默德24日沒有事先安排地來到尹錫悅下榻的迎賓館進行交談，並拉尹錫悅上車，親自駕駛奔馳車前往未來投資倡議論壇活動現場。 總統室相關人士表示：“沙特對短時間內實現產業化、實現尖端產業發展的韓國發展模式感到了魅力。韓流等韓國的文化活力也對兩國關系的發展起到了積極作用。”沙特文化部長去年訪問韓國，訪問希傑娛樂公司等娛樂企業，也是出於同樣的原因。

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