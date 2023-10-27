美國國債利率-BigTech引發的沖擊……韓國綜合股價指數跌破2300點，匯率暴漲10.3韓元. October. 27, 2023 08:10. by 李棟勛記者、紐約=金賢洙 常駐記者 dhlee@donga.com. 26日，KOSPI指數（韓國綜合股價指數）時隔10個月跌破2300點大關，國內股市暴跌。當天外匯市場也出現了韓元兌美元的匯率暴漲10.3韓元（韓元價值暴跌）的波動。美國國債利率毫無顧忌的上升勢頭和谷歌等BigTech（科技巨頭公司）的業績不振余波席卷了包括韓國在內的全球股市。 當天，韓國綜合股價指數比前壹天下跌64.09點（2.71%），以2299.08點收盤。韓國綜合股價指數自今年1月6日以後時隔10個月再次跌破2300點大關。下降幅度也是自去年9月26日（-3.02%）以後13個月以來的最大值。KOSDAQ（科斯達克）也比前壹天暴跌26.99點（3.50%），以743.85點收盤。日本日經平均股價指數下跌2.14%等其他亞洲國家的指數也以下跌趨勢收盤。此前的25日（當地時間），美國股市的納斯達克指數也暴跌2.43%，未能擺脫弱勢。 全球金融市場恐慌的核心原因是美國長期國債利率的暴漲。22日，在盤中壹度突破5%的美國國債利率下降到4.8%後，25日再次回升到4.96%。高利息長期化和逐漸積累的中東危機正在萎縮投資心理。 谷歌等科技巨頭公司的業績不振也產生了影響。25日，在美國股市，谷歌母公司Alphabet的股價暴跌9.5%，僅壹天就蒸發了約1600億美元（約216萬億韓元）的市價總額。這是谷歌歷史上最大規模的市價總額下降幅度。當天日元對美元的匯率也再次突破150日元大關，日元價值創下了1年多以來的最低值。 據韓國銀行（央行）26日公布的數據顯示，今年第三季度（7~9月）實際國內生產總值（GDP）環比增長0.6%。有分析認為，能否達成韓國政府和韓國銀行此前發布的今年增長率目標（1.4%）目前仍不明朗。

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