以軍突襲哈馬斯……全面地上戰進入倒計時. October. 27, 2023 08:10. by 開羅=常駐記者 金起潤 pep@donga.com. 以色列軍隊當地時間25日晚向巴勒斯坦武裝團體哈馬斯的根據地加沙地區投入坦克、步兵部隊等，在攻擊哈馬斯陣地後撤退。此次攻擊是7日哈馬斯突襲以色列、此次戰爭爆發以來最大規模的加沙滲透作戰。有分析認為，以色列正式進入了地面戰階段。 以色列軍隊26日通過社交媒體X（前“推特”）表示，“為下壹階段戰鬥（大規模地面戰）做準備，在吉巴蒂步兵旅的主導下，在加沙地帶北部展開了行動”，透露了派兵力在夜間進入加沙地帶的事實。消息稱：“坦克和步兵部隊針對多個恐怖分子組織、（哈馬斯的）基礎設施、反坦克導彈發射陣地等進行了攻擊。士兵們完成任務後回到了以色列領土。”以軍還公開了多輛坦克進入加沙地區隔離墻內側、目標物被炮擊爆炸的1分9秒的黑白視頻。 此前，以色列總理內塔尼亞胡25日通過電視講話表示：“正在準備進攻地面。何時、如何、投入多少軍隊等具體事項將根據內閣的決定進行。”此次攻擊可能是在內塔尼亞胡演講幾個小時後突然進行的。 據悉，美國拜登政府為了駐中東美軍的安全，要求以色列將地面戰爭推遲數天，直到完成防空網的擴充為止，以色列對加沙的突襲事實上是對此置之不理。拜登總統在25日也曾表示，為了被哈馬斯扣留的平民人質的安全，應該推遲地面戰。 哈馬斯突襲的幕後主使是伊朗的主張也陸續傳出。同壹天，美國《華爾街日報》報道稱，500多名哈馬斯成員在此次攻擊前至少接受了數周的伊朗特殊戰訓練。

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