明年很可能出現“稅收缺口”，可以增加用於議會選舉的預算嗎？. October. 27, 2023 08:09. . 2024年還沒開始，就已經傳來了擔心明年稅收不足的說法。壹名政府人士表示：“明年也必然會出現‘稅收缺口’。去年稅收之多實為罕見。”今年出現歷史上最大規模稅收缺口已是板上釘釘。政府上個月發布稅收再推算結果時表示，今年的國稅收入將比當初預想額少59.1萬億韓元。與去年實際收到的稅金相比，今年的稅收將少55萬億韓元。 稅金征收少於預想，這種稅收缺口很有可能持續到明年。今年第三季度（7月-9月）大企業的業績依然低迷。SK海力士第三季度虧損1.8萬億韓元，三星電子的營業利潤比壹年前減少了78%。約占全體國稅收入20%的法人稅是以前壹年企業的業績為基礎征收的。今年與去年不同，全年經濟持續低迷。明年的法人稅很難收到今年這麽多。 稅收遠遠超出預想並沒有壹次結束，這壹點也使明年稅收不足更加明確。國會預算政策處在分析今年8月稅收誤差原因的報告中指出：“意想不到的經濟劇變是稅收誤差的主要原因。在經濟局面轉變時，如果發生大規模稅收誤差，不僅在當年，在之後的兩三年間也會持續。”政府制定明年預算時預測的明年國稅收入為367.4萬億韓元。即使明年的稅金只征收到經濟增長的程度，也會差20萬億韓元。 盡管如此，執政黨在國會明年預算案審查邁出第壹步之前，就表示要增加民生預算。國民力量黨政策委員會最近制定了將政府預算案修改為“重建”水平的方針，並進入了全面重新討論階段。首先，目前正在討論增加目前編制5萬億韓元左右的小工商業者預算的方案。由於首爾江西區區長選舉失敗，明年國會議員選舉亮起了紅燈，為了在議會選舉中抓住民心，該黨要修改預算。 在給全國裏長和統長的津貼各提高10萬韓元的情況下，朝野好不容易達成壹致。24日，國家力量黨政策委員會議長俞義東正式要求政府和地方自治團體將支付給裏長和統長的月基本津貼標準額上調到40萬韓元。這是在距離議會選舉不到6個月的時候，提出了尹錫悅總統上次大選中的公約。共同民主黨表示，“裏長津貼提高20萬韓元，統長津貼提高10萬韓元”也是自己的大選公約，並稱“為了實現公約，將盡到責任”。 壹個家庭在購買生活時，如果收入減少，支出也會減少。明年政府的總支出將接近657萬億韓元。即使不發生稅收缺口，支出也比進賬多。此前，政府為了讓預算案越過國會門檻，把“紙條預算”等作為國會通過費用。韓國銀行總裁李昌鏞表示：“原本預計明年的經濟增長率為2.2%，但根據中國經濟、中東事態的發展，應該回到原點重新考慮。”在前景不明的情況下，政府拿出多少用於議會選舉的善心預算作為國會通過費用，來擴大支出，值得關註。

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