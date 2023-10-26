古特雷斯發表“偏袒哈馬斯攻擊”的言論，引發爭議……以方憤怒稱“要求聯合國秘書長辭職”. October. 26, 2023 08:07. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. “重要的是，要認識到哈馬斯並不是憑空發動襲擊。巴勒斯坦人民已遭受56年令人窒息的占領。” 葡萄牙出身的聯合國秘書長安東尼奧•古特雷斯24日在美國紐約聯合國總部發表了偏袒巴勒斯坦武裝團體哈馬斯突襲以色列的言論，引起了爭議。此番言論的主旨是，1967年以色列占領加沙地區後，經過56年的反復鎮壓，引發了對此表示反對的哈馬斯攻擊。以色列方面表示，古特雷斯秘書長此番言論等同於支持哈馬斯綁架和殺害平民，並敦促古特雷斯辭職。 古特雷斯秘書長在為討論此次事態的解決方法而舉行的聯合國安理會會議上表示：“巴勒斯坦人民自己的土地不斷遭到蠶食，房屋被拆除，飽受暴力和經濟困難的折磨”，“哈馬斯的攻擊並不是憑空發生的。”接著，他還批評說：“從2007年開始哈馬斯統治加沙地區後，以色列不承認哈馬斯，並實施了極端封鎖政策，這明顯違反了國際法。” 另外，對於以色列決定向哈馬斯的根據地加沙地區北部投入地面部隊這壹點，古特雷斯秘書長也持反對意見。他指出，“（北部的）100多萬人被迫向沒有糧食、水、醫藥品、燃料的南方轉移。” 以色列對此表示強烈反對。同席的以色列外交部長埃利•科恩拿著哈馬斯綁架的以色列平民的照片反問道，“秘書長到底想生活在怎樣的世界裏呢？是想生活在恐怖肆虐的世界裏嗎？”以色列駐聯合國大使吉拉德•埃爾丹也在社交媒體X（舊推特）上留言稱，“知點羞恥吧。猶太人大屠殺後誕生的組織（聯合國）首長持有這種可怕見解，真是令人傷心。”他敦促古特雷斯立即辭職，他表示：“對兒童、女性、老人進行大屠殺的行為表示諒解的校長似乎不太適合領導聯合國。” 以色列反復強調了投入地面部隊的意向。軍方參謀總長赫爾吉•哈勒比同壹天來到加沙附近表示：“出於戰術和戰略上的考慮，地面進攻被推遲了”，“我們已經做好了（地面戰的）準備。將與政界協商，決定下壹階段的形態和時機。” 以色列軍方當天還表示，在加沙地區擊斃了試圖通過大海滲透到以色列本土的武裝勢力。當地媒體報道說，4~9名武裝人員試圖通過加沙附近的守護海灘潛入以色列，但均以失敗告終。

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