8月新生兒不足2萬名……壹年間減少12.8%. October. 26, 2023 08:07. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 8月份出生的嬰兒數是兩年9個月以來的最大降幅。相反，死亡人數最多，導致人口自然減少超過1萬人。隨著新冠疫情留下的特需結束，結婚件數也再次萎縮。 統計廳25日發布的《人口動向》顯示，8月份新生兒數為18984名，比壹年前減少12.8%（2798名）。以8月份為基準，這是1981年有統計以來的最低規模。8月新生兒數低於2萬名，今年尚屬第壹次。8月新生兒數自2016年開始降至歷史最低值（33897名）後，每年都在不斷拉低最新紀錄。 減幅也是尤為巨大。這是繼2020年11月（-15.5%）之後的最大幅度減少。僅從8月份來看，是繼2008年（-14.2%）和2001年（-13.4%）之後的第三大減幅。據分析，低生育速度加快，新冠疫情期間減少的婚姻開始正式影響新生兒數量。 死亡人數比壹年前增加1.7%（500名），達到30540名，創歷史最高紀錄。因此，人口自然減少11566人。人口自然減少幅度也是以8月份為基準的歷史最高值。今年1月到8月，總計自然減少人口72725人。 8月份結婚件數為14610件，比1年前減少7.0%，是歷史最低紀錄。隨著因新冠疫情推遲的結婚持續舉行，自去年8月到今年3月，婚姻件數持續比前壹年有所增加。隨著疫情效果的結束，結婚件數再次減少。統計廳相關人士解釋說：“到今年上半年為止，因新冠疫情推遲的婚姻似乎已在壹定程度上得到緩解。”

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