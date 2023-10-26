乘木船歸順的朝鮮人：“討厭朝鮮體制，向往韓國……長時間制定計劃，為了尋找自由而來”. October. 26, 2023 08:07. by 尹相虎軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 據悉，24日淩晨乘坐小型木船越過東部海上“北方界線”投奔韓國的朝鮮壹家人陳述說：“平時壹直向往韓國社會，長時間制定計劃，實行了歸順。”據悉，他們還表示：“因為討厭朝鮮體制，所以為了自由生活而來。為尋找自由而來。” 綜合《東亞日報》25日采訪，朝鮮壹家人前壹天越過東部海上“北方界線”，被韓國海警和軍隊查明身份後，在有關部門的初期調查中做出了上述陳述。韓國政府消息靈通人士表示：“他們所說的大概意思是，通過各種渠道，了解到韓國社會比朝鮮生活更舒適，十分向往，因此來到了韓國。” 今年5月乘坐漁船越過西部海上“北方界線”投奔韓國的另外兩家人陳述說：“通過偷偷觀看韓國電視或國內‘脫北’團體向朝鮮放飛的大型氣球上裝載的便攜式儲存裝置（USB）等，接觸到了韓國社會的真相。”有人認為，此次歸順的壹家人也有可能經歷了類似的經歷。 據悉，此次歸順的朝鮮壹家人陳述說：“難以忍受日益惡化的糧食困難，對控制和壓迫居民的朝鮮體制感到厭煩，因此長期以來事前制定了逃離計劃。”另壹名消息靈通人士表示：“據我所知，他們提到艱難的經濟狀況時，用‘為了自由生活而來’‘為了尋找自由而來’等表述表明了投奔韓國的原因。” 他們提前準備了木船，又把朝鮮當局監視松懈的日子定為“舉事之日”，由此來到了韓國。據悉，包括60多歲女性在內的3名女性和1名男性等壹家四口的健康狀況相對良好。 韓國有關部門已經掌握了這些人的住址、出發地點及出發時間、具體的歸順途徑等，但考慮到身份暴露及留在朝鮮的家人的人身安全等因素，決定不予公開。目前，他們已被轉移到首爾某處，正在接受有關部門的聯合審問。 他們乘坐的小型木船被轉移到江原道襄陽的某部隊，正在進行調查。壹名消息靈通人士表示：“通過媒體報道掌握上述歸順事實的朝鮮，在查處‘脫北’發生地區和相關身份的同時，還會追究責任人的責任。” 據悉，他們從海上投奔韓國時，韓國軍隊雷達捕捉到了多艘朝鮮漁業指導船緊貼東部海上“北方界線”以北附近到處活動的畫面。韓國軍方認為，朝鮮軍方在掌握壹家人乘坐木船越過“北方界線”的事實後，急忙展開了搜索和追蹤工作。 韓國軍方認為這是異常征兆，緊急出動了海軍高速艇和海上巡邏機，之後在江原道束草東北方的“北方界線”南側海域用雷達等捕捉到了疑似朝鮮木船的船只。據悉，當時軍方為應對該船舶歸順的可能性及搜索該船舶的朝鮮船只侵犯“北方界線”等偶發事態，向國防部長申源是實時報告了相關情況。

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