國際貨幣基金組織：“美中‘去風險化’交易的最大受害者是韓國……最壞時國內生產總值會減少10%”. October. 23, 2023 08:19. by 李智允記者 asap@donga.com. 國際貨幣基金組織預測稱，如果美國主導在全球供應網和投資等經濟領域全面展開降低對中國的依賴度的“去風險化”，與中國密切相關的韓國經濟將遭受特別損失。據推算，韓國因美國“去風險化”造成的國內生產總值損失規模將接近4%，遠遠超過世界整體和經濟合作與發展組織損失（1%-2%）的兩倍以上。 國際貨幣基金組織當地時間18日發布的《亞太地區經濟展望報告》指出，“去風險化”不僅會給亞洲國家國內生產總值，還會給整個世界經濟帶來不小的損失，並做出了上述表示。基金組織為了推算交易帶來的國內生產總值損失規模，假設了通過非關稅壁壘的供應網分離情況，制定了上述報告。 該報告顯示，中國和經合組織的38個成員國分為兩個全球區塊，互相建立“友岸外包”（同盟國供應鏈聯盟）等非關稅壁壘時，中國國內生產總值將減少6.8%。據推算，屆時全球國內生產總值將減少1.8%，經合組織38個成員國國內生產總值將減少1.5%左右，而韓國將減少近4%。日本、歐盟和美國的損失預計分別為1%至2%0%至1%之間。 此外，如果不分區塊加強“回流”（進軍海外的企業回歸國內）時，國內生產總值的損失預測如下：中國6.9%、全球4.5%、經合組織5%左右，而韓國達到10.2%，在經合國家成員國中損失最大。

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