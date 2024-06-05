湯姆•克魯斯“詆毀”巴黎奧運會，人工智能制造的假新聞. June. 05, 2024 07:58. by 金允珍記者 kyj@donga.com. 美國微軟（MS）2日（當地時間）表示，在下月26日開幕的2024法國巴黎奧運會前夕，俄羅斯正在大規模散布助長對奧運會的恐懼的各種虛假信息。微軟方面還補充說，特別是利用人工智能（AI）生成的著名電影演員湯姆•克魯斯的假聲音也被利用。 據微軟威脅分析中心（MTAC）透露，名為“風暴-1679”和“風暴-1099”的俄羅斯兩個組織以助長巴黎奧運會期間發生暴力事件的恐懼、貶低國際奧委會（IOC）為目的，利用AI散布虛假信息。他們去年6月在Telegram等社交媒體上上傳了名為“奧運會最後壹天”的虛擬Netflix紀錄片。該視頻中插入了與克魯斯的聲音類似的AI生成聲音批評IOC的場面。 另外，還發現了威脅對參加巴黎奧運會的以色列選手團使用暴力的數字塗鴉圖像。部分圖像還提及了1972年德國慕尼黑奧運會當時巴勒斯坦武裝勢力殺害11名以色列選手的事件。另外，他們還冒充歐洲新聞等法語圈主流媒體制作假新聞網站，散布“因恐怖事件，24%的奧運會門票被返還”、“市民們正在購買應對恐怖襲擊的損害保險”等虛假報道。 此前，在2022年2月入侵烏克蘭的俄羅斯和幫助俄羅斯的白俄羅斯，去年3月被IOC禁止以國家為單位參賽。兩國選手可以以“個人中立選手（Individual Neutral Athletes•AINs）”的身份參賽，但不能懸掛國旗，獲獎時也不會演奏國歌。有分析認為，俄羅斯為了反對這壹行為，正在展開壹種網絡戰。

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