大滿貫370勝創歷史，德約科維奇超越費德勒成歷史第壹人. June. 05, 2024 07:58. by 任寶美 bom@donga.com. 諾瓦克•德約科維奇（37歲•塞爾維亞•世界排名第壹）成為了在大滿貫網球大賽上取得最多勝利的選手。 德約科維奇4日在法國網球公開賽男子單打16強賽上，以3比2（6-1、5-7、3-6、7-5、6-3）逆轉戰勝了弗朗西斯科•塞倫多洛（26歲•阿根廷•第27位）。德約科維奇憑借這場勝利，取得大滿貫賽事總計370勝（49負）的成績，力壓前壹天在該領域並列第壹的羅傑•費德勒（43歲•瑞士•369勝），成為歷史第壹人。 德約科維奇在32強賽上與洛倫佐•穆塞蒂（22歲•意大利•第30位）展開了耗時4小時29分鐘的五盤大戰。當地時間2日淩晨3時多，結束32強賽的德約科維奇時隔約36個小時再次出現在球場，進行了4小時39分鐘的五盤大戰。這是德約科維奇自2012年法國公開賽16強、8強賽後時隔12年再次在大滿貫賽事中連續經歷五盤大戰。 德約科維奇在當天第2盤途中右膝蓋疼痛，叫停後服用止痛藥繼續比賽。德約科維奇說：“因為疼痛，壹度苦惱要不要繼續比賽。從幾周前開始膝蓋就有點不舒服”，“今天球場上幾乎沒有泥土，非常滑。我屬於經常打滑的類型，所以對膝蓋產生了影響。” 他接著說：“止痛藥的效果不長，所以明天還要做各種檢查。至於下壹場比賽的身體狀況，得等到明天或後天才能知道。”如果能夠正常參賽，德約科維奇將於5日與去年法國網球公開賽決賽對手卡斯佩•魯德（26歲•挪威•第7位）展開四分之壹決賽較量。

한국어