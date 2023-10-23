K文化內容引得壹流公司紛紛投來橄欖枝……“風水寶地”1樓入口處開設韓國館. October. 23, 2023 08:20. by 戛納=李智允記者 leemail@donga.com. 16日至19日（當地時間）在法國戛納舉行的第39屆全球廣播內容市場“MIPCOM”。韓國共同館占據了過去美國、法國等“文化內容強國”的專有物1樓入口“風水寶地”。在制作紀錄片《貴族餐廳》的Big House娛樂公司的展位上，法國電視臺、吉尼斯紀錄等30多家企業的相關人士三天內不停地聚集在這裏。Big House娛樂公司代表李善英（音）表示：“壹流公司主動提出內容創意，要求共同制作，這讓我很吃驚。就連冷門題材的紀錄片也感受到了海外對韓國文化資訊的諸多關心。” 文化體育觀光部和韓國內容振興院與國內廣播內容制作公司壹起參加了世界最大規模的廣播內容市場MIPCOM。在今年來自100多個國家的1.1萬多名相關人士前來參觀的MIPCOM中，美國華納兄弟、英國BBC工作室等作為買家參加了此次活動。韓國共有34家公司參加，創下了歷史最高紀錄。今年在MIPCOM達成的總出口咨詢額為5345萬美元（約722億韓元），比去年（3293萬美元•約445億韓元）增加了62%。 韓國是國家共同館中唯壹壹個設置室外露臺展位的國家，但由於海外買家大舉湧入，不得不追加準備桌子。來到KT Studiogenie展位的中東地區最大通信公司Etisalat的買家庫卡爾表示：“K電視劇的優點是敘事清晰，毫無多余鏡頭，有穩定粉絲群的演員出演”，“與每部作品超過數十集的其他亞洲地區的內容物不同，由6~12集構成，對觀眾和發行公司來說，可及性很高。” 隨著知識產權（IP）競爭越來越激烈，國內企業通過提高IP利用率的內容，得到了買家的響應。壹直制作A頻道《無法流淌的河—奧卡萬戈河》等自然紀錄片的Wildtail通過動物實拍動畫片與海外5家公司簽訂了出口諒解備忘錄（MOU）。Wildtail的李漢鐘PD表示：“有利於周邊產品的制作，今後還可以與人工智能（AI）技術相結合，反響很好。加上‘Korean Premium’，取得了超出期待的成果。” 18日，以200多名海外相關人士為對象，舉行了介紹國內企業新作的推介會。被選定為中小制作公司全球飛躍支援事業，得到IP開發支援的12家公司參與其中。參與制作演員卞耀漢主演的電視劇《Black Out》（即將播出）、電視劇《未生》（2014年）、《信號》（2016年）的Hidden Sequence代表李在文（音）表示：“最近國內制作費用暴漲，開拓海外市場是必須的。MIPCOM給我們帶來了機會，正如久旱逢甘霖那般。” K電視劇和電影在網絡視頻服務（OTT）平臺上受到世界性的關註後，對出演這些作品的主演們出演的韓國綜藝節目的關註也越來越大。CJ ENM海外內容事業組部長閔多賢（音）表示：“如果說以前是以將韓國綜藝當地化播放的合同為主，那麽最近想要原封不動地播放韓國綜藝的需求就變多了。對迪士尼+《Moving超異能族》的主演趙寅成和車太鉉出演的綜藝節目《偶然成為社長3》的咨詢蜂擁而至。”

한국어