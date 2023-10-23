繼承我們傳統歌謠的李美子被授予金冠文化勛章. October. 23, 2023 08:18. . 對於韓國人來說，音樂記錄的第壹頁就是“elegy（挽歌•又稱哀歌）”。2000多年前的某個淩晨，壹名披散著白發的男子試圖渡過很深的江水，但不幸遇難。最終沒能抓住丈夫的妻子壹邊彈著箜篌（古代弦樂器）壹邊唱著《公無渡河歌》。雖然曲調沒有傳開，但哀切的歌聲似乎傳到了耳朵裏。 被稱為“挽歌女王”的歌手李美子21日獲得了金冠文化勛章。大眾音樂人獲得文化勛章中最高等級勛章尚屬首次。從1959年以《十九歲的純情》出道以來64年來壹直受到廣泛喜愛的她的地位來看，感覺獲獎有點晚。這也可以解釋為，長期受到貶低的傳統歌謠（Trot•韓國演歌）雖然有些晚，但受到了應有的待遇。 李某在1964年推出的《冬柏小姐》當時在歌謠節目中獲得了35周的冠軍，但僅僅1年之後就成為了無法再演唱的歌曲。這是因為該歌曲與日本的演歌相似，被長期指定為禁止播放的歌曲。 但是演歌和傳統歌謠具有相似的氛圍是理所當然的。成長期在朝鮮度過，曾編曲《阿裏郎》的演歌教父古賀政男（1904~1978年）坦言“受到了韓國旋律的巨大影響”，這壹點眾所周知。韓日兩國的民謠在相互影響的同時，與西方音樂相結合，發展成了類似的樣式。追溯起來，百濟味摩之向古代日本傳達了伎樂舞，《井邑詞》等百濟歌曲也傳到了日本。很多人分析說，1965年反對韓日邦交正常化的輿論沸騰，政府為了表明這不是低姿態外交，從輿論引導的角度出發采取了禁止措施。 傳統歌謠可以說是我們老歌的嫡統。高麗歌謠《荊棘》中與金素月的詩相連的《絕唱》以“無數個夜晚/痛楚剜去了我的心”（《冬柏小姐》）爆發。很多傳統歌曲都和我們的老歌壹樣，包含著思念的人的下心（降低自己提高別人的心）。 與強調自由個人的K-POP興亡無關，傳統歌謠今後也會長久受到喜愛。因為其中包含著像《公無渡河歌》中那樣執意要涉水的無可奈何的挫折（公竟渡河）和拿他沒辦法的（當奈公何）存在的根本悲劇。 只是傳統歌謠的命名並不嚴謹。因為進入近代以來，與多個國家接觸，沒有出現變化和發展的壹面。相反，起源於美國的“Fox Trot（狐步舞）”的“Trot”卻沒能展現出這是在韓國人之間綿綿相傳的歌曲。 更何況，李某在20日接受東亞日報的電話采訪時表示：“作為延續傳統歌謠的歌手，我感到很自豪”，“（最近）雖然以Trot（韓國演歌）這壹體裁很好地繼承了下來，但我認為傳統歌謠與現在節奏活潑的韓國演歌是兩碼事。”其宗旨是希望傳統歌謠能與再次變化的最近的韓國演歌有所區別。希望積極開展傳統歌謠研究，找到合適的名字。

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