離國會選舉只剩下不到6個月的時間，但政改特別委員會對劃分選區放手不管. October. 19, 2023 08:34. . 距離明年4月10日國會議員選舉只剩下不到6個月的時間，處理選區劃分和衛星政黨問題等選舉法的國會政治改革特別委員會仍處於停業狀態。政改特委主管的選區劃分工作，繼今年3月超過第壹次時限後，第二次時限（12日）也毫無收獲地過去了。在選舉日前1年確定國會議員選區的公職選舉法條款實際上成了廢紙。在這種情況下，即使從12月12日開始預備候選人登記，候選人也很有可能在不知道運動場在哪裏的情況下進行“摸黑選舉”。 更重要的問題是，本應先於選區劃定問題的選區制和議員定額討論完全沒有進展。政改特委3月提出了3個“選區+比例代表”的改革方案，但後續討論沒有取得進展。在野黨主張維持選區，在目前47個比例代表議席基礎上再增加若幹，但執政黨幹脆主張減少議員定額，雙方處於平行線。3年前在第21屆議會選舉中被指為代表性小伎倆的比例衛星政黨問題也是燙手山芋。朝野政黨就衛星政黨的存廢問題，忙於追究政治上的利弊，至今未能找到切入點。 像這樣，選舉法協商的大脈絡也沒有確定，因此很難約定何時進行選區劃分。中央選舉管理委員會下屬的選區劃分委員會根據人口數的變動，將首爾鐘路和中區合並等31個選區確定為調整對象，但反正這只是討論的基底。朝野政黨的討論越是推遲，等到選舉日臨近之際，便有可能從黨利黨略的角度出發，出現撕扯選區的“選區改劃”。 掌握選舉法討論決策權的朝野政黨領導層正經歷領導危機和司法風險，因此不能集中精力解決選舉法懸案，也是原因之壹。如果各黨的公推矛盾浮出水面，選舉法討論可能會進壹步被拋在腦後。但是，如果劃分選區等倉促進行，不僅是在現場活動的候選人，也會讓行使壹票的選民們感到混亂。更何況，涉及選舉法問題，每壹件事都錯綜復雜，而且影響巨大，因此不能快刀斬亂麻地壹刀解決。朝野政黨領導層應該啟動負責任的渠道，盡快討論選舉法相關爭論焦點問題。

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