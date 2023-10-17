“綁架並殺害江南40多歲女性”的李京宇等4人被判處死刑. October. 17, 2023 08:16. by 朴鐘敏記者 blick@donga.com. 檢察機關對涉嫌在首爾江南綁架並殺害40多歲女性而被起訴的主犯李京宇（36歲）、共犯黃大漢（36歲）、提供犯罪資金的柳相元（51歲）、黃恩熙（49歲）夫婦分別判處死刑。與李京宇、黃大漢壹同作案的延智浩（30歲•以上人名均為音譯）則被判處無期徒刑。 16日，在由首爾中央地方法院刑事合議29部（首席法官 金承正）審理的“江南綁架殺害事件”壹夥人的終審判決中，檢方表示：“搶劫殺人罪的法定刑是死刑或無期徒刑。本案的犯罪經過、犯罪手法、殘忍性等已經多次在法庭上暴露出來”，並作出了上述判決。 李京宇、黃大漢、延智浩涉嫌於3月29日在首爾江南區驛三洞用車綁架受害者A某，並於第二天上午將其殺害，並將其掩埋在大田大清水壩附近的野山，於今年5月被拘留起訴。據調查，柳相元、黃恩熙夫婦因虛擬貨幣投資失敗而與A某發生矛盾時，接受綁架A某搶奪虛擬貨幣並殺害A某的李京宇的提議，並支付了犯罪資金。 另外，檢察機關對李京宇的夫人許某判處有期徒刑5年，對黃大漢的熟人李某判處有期徒刑7年。據調查，許某從自己擔任助理護士的醫院盜取用於殺人的精神藥品，提供給同夥。李某涉嫌掌握被害者的移動路線等協助作案。

한국어