“從3家以上金融機構貸款”的多重債務者達448萬人，創歷史新高. October. 17, 2023 08:16. by 李棟勛記者 dhlee@donga.com. 從3家以上金融機構貸款的多重債務者人數創下了歷史新高。本息償還額高於收入的貸款者超過了170萬名。由於經濟放緩，銀行、中小企業貸款超過1000萬億韓元等，家庭和企業負債都亮起了紅燈。 16日，據國會企劃財政委員會所屬的共同民主黨議員梁敬淑從韓國銀行收到的《家庭貸款現狀》資料顯示，以今年6月末為基準，多重債務者人數為448萬人。這是進行相關統計以來（多重債務者人數）最多的壹次。全體家庭貸款者（1978萬名）中多重債務者比率（22.6%）也處於最高水平。 多重債務者的貸款余額為572.4萬億韓元，平均貸款額達1.2785億韓元。隨著高利率基調的延續，多重債務人的滯納率也在提高。以6月末為基準的滯納率為1.4%，比今年3月上升了0.1個百分點。這是自2020年第壹季度（1.4%）以後3年零3個月以來的最高值。 多重債務者的平均總負債本息償還比率（DSR）為61.5%。DSR是將1年內需要償還的本息償還額除以年收入得到的值，顯示出了本息負擔水平。金融圈認為，如果DSR超過70%，除了最低生活費外，大部分收入都要用於償還債務。也就是說，多重債務者的債務負擔達到了危險水平。

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