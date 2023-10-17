金起炫表示“要加強黨的作用”，任命“親尹TK人士”為事務總長. October. 17, 2023 08:16. by 趙權衡記者 buzz@donga.com. 國民力量黨代表（黨首）金起炫16日任命在大邱慶北（TK）地區兩次當選的親尹錫悅派國會議員李萬熙（音，下同）為新的事務總長。金起炫當天表示：“在黨政總（執政黨、政府、總統室）關系中，將強化黨傳達民意、反映民意的主導作用。”但是，在11日首爾市江西區區長補缺選舉完敗、“首都圈危機論”成為現實的情況下，任命與金起炫、院內代表尹在玉等同樣的嶺南人士為總管明年4月議會選舉公推實務的黨核心事務總長壹職後，黨內出現了“真的有徹底革新的意誌嗎”的懷疑論。 國民力量黨當天任命同為警察出身的李萬熙，接替對補缺選舉慘敗引咎辭職的親尹錫悅派核心人物、前事務總長李哲圭。雖然有人評價李萬熙派系色彩較淺，但他在上次大選中擔任過尹錫悅總統候選人的隨行團長，今年年初參加最高委員選舉時也得到了親尹陣營的支援。首都圈地區非尹錫悅派議員俞義東（三選，京畿平澤乙）被任命為政策委員會議長。俞義東曾擔任京畿道知事預備候選人劉承敏的選舉對策委員長，被分類為劉承敏派系。親尹派議員金成元（再選·京畿東豆川-漣川）被內定為國民力量黨智庫汝矣島研究院院長。 金起炫當天在最高委員會上表示：“將更加健康地處理黨政總關系。將事先緊密協調懸案，避免黨政總出現不合拍，但如果發生脫離民意的事件，將積極要求糾正並貫徹執行。”據分析，這反映了前壹天議員全體大會上提出的“應該改變總統室和黨之間垂直關系”的要求。 對於由金起炫領導體制實行革新壹事，黨內出現了兩種不同意見。壹種反應是“為了盡快收拾黨內混亂局面而采取的次善之策”，另壹種則認為“只有換掉招牌（金起炫），黨才能生存”。

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