戰勝病毒登上舞臺的65歲麥當娜：“沒想到會再次站上舞臺”. October. 17, 2023 08:15. by 李智允記者 asap@donga.com. 世界級流行歌星麥當娜（65歲•照片）在接受細菌感染治療後，時隔4個月再次回歸世界巡演。 據美聯社15日（當地時間）報道，麥當娜前壹天在英國倫敦拉開了世界巡演《Celebration》首場演出的序幕。2萬張門票全部售罄的當天，麥當娜說：“（在重癥監護室的）5天內完全沒有記憶”，“我和醫療人員都認為我再也站不起來了，但為了孩子們，我活了下來。”在6個子女中，女兒羅德斯•裏昂（27歲）和莫西•詹姆斯（17歲）壹起參加了演出，女兒雙胞胎斯特拉和埃斯特（11歲）也登上了舞臺。麥當娜演唱了《Holliday》、《Vogue》、《Burning Up》等熱門歌曲，展開了熱情的演出。 《Celebration》是麥當娜的第12次世界巡演，內容為回顧在美國紐約從壹文不名的人到成為流行歌手的旅程。英國日刊《衛報》報道說：“每當麥當娜跳舞邁出壹步的時候，就像是戰勝了逆境壹樣，觀眾們為她歡呼。” 此次巡演原定於今年7月開始，但麥當娜於6月在紐約家中被發現昏迷，隨即轉入醫院重癥監護室接受治療，演唱會不得不延期。據推測，由於免疫力低下，感染細菌後狀態惡化。目前尚不清楚麥當娜感染了哪種細菌。

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