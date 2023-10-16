華爾街和矽谷的韓國人在美國幫助擴大“K-創業生態系統”. October. 16, 2023 10:18. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 這是1995年在美國紐約曼哈頓韓國城發生的事情。在華爾街投資銀行高盛集團的100名新職員中，唯壹的韓裔、美國銀行投資銀行（IB）部門首席運營官（COO）麥克•周和管理總監桑德•許邊吃辛奇湯邊互相吐露了困難。因為在排他性的美國華爾街，占少數的韓裔人士因沒有機會聽取建議而感到茫然。 近30年後的今天，情況發生了變化。13日（當地時間），出席在紐約美國銀行會議中心舉行的“韓國創業論壇紐約”的麥克•周COO表示：“年輕、聰明、更帥氣的韓國人和韓裔美國人逐漸在華爾街增多，原本由2人開始的聚會現在變成了數千人。” 他說：“我們父母壹代只能強調競爭，但我們這壹代應該改變”，“韓裔應該超越華爾街，加強與矽谷的技術業界等創業企業的合作。”桑德•許監也表示：“與華爾街的猶太裔網絡相比，現在才剛剛開始”，“此次論壇能夠聽到失敗和成功之談，是非常珍貴的場合。只有互相幫助才能發展。” 由韓國中小風險企業部創業振興院、韓國貿易協會紐約支部、醫療保健企業NOOM、風險資本Primer Sazze Partners等主辦的韓國創業論壇也以繼美國華爾街和矽谷之後擴大“K-創業生態系統”為宗旨舉行。此次論壇聚集了全美約500名創業家和投資者。也有從韓國飛來的企業家。移動營銷解決方案公司Airbridge的管理人員朴秀敏表示：“在進軍美國之前，壹直想了解經驗。” 此次論壇是借由美國金融、技術企業、韓國政府的合作開始的。Primer Sazze Partners代表李基河和被稱為海外創業第壹代的NOOM議長鄭世柱、紐約總領事館常務官權英姬（以上人名音譯）意氣相投。 基於氨的氫燃料電池“Amogy”、伴侶犬交流服務“Momo Project”等50多名創業者也參與其中，分享了經驗。被選為海外創業第壹代、即將登上“Decacorn”（十角獸企業•企業價值100億美元以上的創業企業）的NOOM公司的鄭議長表示：“雖然用韓語流暢地說明公司，但有些人有英語恐懼癥。我們只能不斷地準備。”另外，他還表示：“投資者們只要閱讀電子郵件就能知道緊迫感，這樣的創業企業的投資魅力也會下降”，“在緊急的時候應該避免招商引資。還不如每個月都度過公司的成長過程，積累信任。”

한국어