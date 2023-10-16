內塔尼亞胡宣布“進入下壹階段在即”……伊朗警告：“強行發動地面戰爭，局面將無法控制”. October. 16, 2023 10:18. by 開羅=常駐記者 金起潤 pep@donga.com. 在以色列向巴勒斯坦武裝團體哈馬斯根據地加沙地帶投入地面部隊進入倒計時之際，以色列總理內塔尼亞胡當地時間14日身穿防彈背心來到了加沙邊境地帶的軍事基地。同壹天，以色列軍隊也宣布，“將聯合陸海空軍展開全方位的消滅哈馬斯行動”。 對此，壹直支持哈馬斯的伊朗也表示，如果以色列不停止攻擊，“事態將發展到無法控制”，暗示了介入戰爭的可能性。美國國務卿布林肯15日在沙特阿拉伯首都利雅得會見了沙特實權人物穆罕默德·本·薩勒曼王儲，討論了解決此次事態的方法。 內塔尼亞胡當天在軍事基地與官兵壹壹握手，表示“下壹階段即將到來”，暗示即將投入地面部隊。這是7日哈馬斯開始進攻後，內塔尼亞胡首次訪問軍事基地。 以色列軍隊也發表聲明稱，“已進入三軍聯合進攻加沙地帶北部”，宣布將剿滅哈馬斯。這壹聲明是在以色列軍隊向加沙地帶北部居民提出當天上午10點至下午4點的疏散時限結束後發表的。但是，由於壹再空襲，道路等基礎設施大部分被破壞，再加上大批逃生者蜂擁而至，在逃避過程中也出現了嚴重的混亂。 伊朗壹再提及參戰的可能性。伊朗外交部長阿蔔杜拉希揚當天表示：“如果以色列進行地面戰爭，伊朗也將予以應對。”伊朗常駐聯合國代表部也通過“X”（原“推特”）警告：“如果以色列方面的戰爭犯罪不中斷，將處於無法控制的狀態。”

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