新走馬上任便遇尷尬，球場警衛沒認出英超歷史射手榜排名第三的魯尼. October. 14, 2023 12:14. by 金培中 wanted@donga.com. “不好意思，請問您是哪位？” 據悉，這是11日執掌英格蘭足球冠軍聯賽（EFL•第2級聯賽）伯明翰城隊教鞭的韋恩•魯尼（38歲）在第二天上午7時到球隊訓練場上班後立即接受的第壹個提問。英國《太陽報》13日報道說：“伯明翰城的新主帥魯尼第壹天上班時，球場警衛沒有認出他，出現了尷尬的瞬間。”魯尼笑著說：“作為主教練，我認為為職員們樹立榜樣非常重要。要早點進去確認壹下準備是否充分。我覺得他好像不知道我是誰。” 目前以5勝3平3負（積18分）排在英冠聯賽第6位的伯明翰城隊以升入英格蘭足球超級聯賽（EPL）為目標，撤換了主教練約翰•尤斯特斯，把指揮棒交給了魯尼。直到最近壹直執教美國職業棒球大聯盟（MLS）華盛頓聯合隊的魯尼於7日辭去了球隊主帥壹職。這時伯明翰城市隊開始接洽魯尼，魯尼也是繼擔任德比郡隊（第3級聯賽）的主教練壹職後，時隔1年多再次選擇擔任英格蘭俱樂部主教練。伯明翰城是魯尼執教的第三支球隊。 魯尼是英格蘭足球的傳奇球員。在現役時期，魯尼參加了120場A級比賽（國家隊比賽），攻入53球。在英超聯賽中，他共攻入208粒進球，繼阿蘭•希勒（退役•260粒進球）、哈裏•凱恩（拜仁慕尼黑•213粒進球）之後，排在英超歷史射手榜第3位。與魯尼簽訂合同後，伯明翰城俱樂部主席湯姆•瓦格納表示：“魯尼是天生的勝負師，他的哲學有助於我們球隊實現雄心壯誌。” 魯尼也滿懷信心地表達了自己的抱負。在就任後接受英國BBC采訪時，魯尼表示：“伯明翰城所在的地方是英超。我會把球隊帶到那個位置。”與魯尼在曼聯隊長期合作的約翰•奧謝（42歲）和切爾西傳奇出身的阿什利•科爾（43歲）將作為新助理教練輔佐魯尼。

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