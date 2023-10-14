“涉嫌操縱SM行情”，檢方對3名KAKAO高管申請拘捕令. October. 14, 2023 12:14. by 金秀研記者 syeon@donga.com. KAKAO和KAKAO娛樂公司的3名高管因涉嫌在SM娛樂公司經營權紛爭過程中操縱股票行情而被申請了拘捕令。 金融監督院資本市場特別司法警察13日表示，以違反資本市場法的嫌疑，向首爾南部地方檢察廳請求了拘捕令。由此，首爾南部地方檢察廳對KAKAO代表裴某、投資戰略室長以及KAKAO娛樂的投資戰略部門負責人申請了拘捕令。 他們涉嫌在今年2月SM經營權收購戰當時，以妨礙競爭對手HYBE的公開收購為目的，投入2400多億韓元，操縱SM股票行情超過HYBE的公開收購價格。另外，他們還涉嫌沒有報告大量持有SM股份（5%）。 此前，HYBE向金融監督院提交陳情書，稱在收購SM的過程中，特定勢力為了妨礙公開收購，提高了股價。當時，HYBE以每股12萬韓元的價格公開收購SM股份，試圖確保25%的股份，但由於SM股價超過12萬韓元，未能確保經營權。金融監督院通過快速調查轉換（快速通道）程序，將事件移交給了首爾南部地方檢察廳，展開了合作調查。在此過程中，KAKAO創始人、未來倡議中心負責人金範洙（音）也於今年8月被列入扣押搜查對象。

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