美國國會機構：“朝鮮洲際導彈已達到使美國導彈防禦系統失效的水平”. October. 14, 2023 12:14. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 美國國會戰略態勢委員會（CCSP）指出，朝鮮正在加快部署足夠數量的核武裝洲際彈道導彈，使美國的導彈防禦體系失效。他還強調，美國要應對與中國、俄羅斯同時發動核戰爭的可能性。 該委員會當地時間12日發布檢查美國對朝鮮、中國、俄羅斯、伊朗等戰略威脅的準備態勢並提出應對之策的報告。該委員會是根據去年《國防授權法》設立的跨黨派委員會。 委員會的報告對朝鮮評價稱：“持續擴張核戰鬥力、多樣化，增加了對美國、同盟國、美軍的威脅。在維持可能對韓國造成巨大損失的常規軍事力量的同時，優先開發將核武器運送到更遠的洲際導彈技術。”報告分析認為，朝鮮此舉是為了保障金正恩政權的長期安全，同時在韓半島占據軍事力量優勢。 該委員會特別指出：“朝鮮在2022年多次試射洲際導彈等，正在攻擊性地擴張導彈能力。美國國防部提議盡快開發並部署新壹代攔截器。”報告還說：“建議導彈防禦局局長與北方司令部及戰略司令部協商，決定應對朝鮮威脅所需的陸基攔截導彈和新壹代攔截器的數量。” 委員會分析認為，中國和俄羅斯的威脅將在2027年至2035年加劇，並指出，到2030年代中期，中國的核武器將在數量上與美國持平，目前俄羅斯在所有國家中擁有最大的核力量。 委員會強調：“美國主導的國際秩序和守護它的價值正面臨著中國和俄羅斯權威主義政權的危險。美國和同盟國應該同時做好阻止和擊退兩個敵對國家的準備。”路透社解釋說：“這與目前美國的核武器體系足以阻止中國和俄羅斯的看法形成鮮明對比。”

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