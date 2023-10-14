以色列命令“加沙居民24小時內撤離”……地面戰爭迫在眉睫. October. 14, 2023 12:14. by 開羅=常駐記者 金起潤 pep@donga.com. 以色列軍方表示，“幾天內將在加沙地帶展開重大行動”，命令加沙地帶北部居民在24小時內向南方撤離。當地時間7日控制加沙地區的巴勒斯坦武裝團體哈馬斯突襲以色列後，幾天來以空襲為主展開的中東戰爭即將迎來地面全面戰爭。贊助哈馬斯的伊朗和黎巴嫩武裝團體真主黨實際上將以色列軍隊投入到加沙地區規定為“紅線”，預計這將成為中東戰爭擴大的拐點。 據路透社等媒體報道，以色列軍隊在13日零時之前發表聲明稱：“幾天內將在加沙城（加沙地帶北部最大城市）進行大規模行動，加沙城等居民為了自己和家人的安全，請躲避到南方的瓦迪加沙。”聯合國當天也表示：“居住在加沙的約110萬名巴勒斯坦居民接到了以色列軍隊在今後24小時內必須向南移動的通報。” 目前尚不清楚以軍何時進入加沙地帶。但以色列報紙《耶路撒冷郵報》當天報道說：“多名消息靈通人士告訴（本報），14日當天或之後地面部隊將進入加沙。” 聯合國表示，這壹命令“會帶來極具破壞性的人道主義後果”，敦促“為了避免已經悲劇性的（加沙地帶）局勢演變成災難，請撤回這壹命令”。 哈馬斯當天發表了阻止居民避難的“對抗聲明”。哈馬斯政府媒體負責人薩拉馬·馬魯普表示，以色列的疏散令是“散布虛假宣傳，在居民之間制造混亂，破壞內部團結的心理戰。請留在家裏。在占領者（以色列）方面觸發的這場令人作嘔的心理戰面前，要堅強地堅持下去。” 如果以色列投入地面部隊，不僅會造成大量平民傷亡，而且戰亂的火勢有可能蔓延到整個中東地區。來到黎巴嫩和敘利亞等伊斯蘭“什葉派地帶”的伊朗外交部長侯賽因·阿米爾·阿蔔杜拉希揚12日發表聲明警告說：“如果以色列不停止攻擊加沙地帶平民，很有可能開辟新的戰線。” 以色列總理室12日公開了遭哈馬斯成員殺害的嬰幼兒屍體照片，呼籲國際社會在投入地面部隊之前給予支持。被緊急派往以色列的美國國務卿布林肯也在記者會上公開了相關照片，並表示，“這是人類最嚴重的墮落。現在是道德明確性的時刻”，事實上使投入地面軍隊的決定更為確定。

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