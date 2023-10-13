“常規賽取得100勝威風凜凜的”道奇隊再次遭遇“秋季大慘案”. October. 13, 2023 08:39. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 經過外卡系列賽上來的亞利桑那響尾蛇隊3連勝零封的方式 “掀翻（Upset）”本賽季常規賽取得100勝的豪門球隊洛杉磯道奇隊，進入了冠軍系列賽。 亞利桑那響尾蛇隊在12日與道奇隊的2023~2024賽季美國職業棒球大聯盟（MLB）國家聯盟（NL）分區系列賽（5戰3勝制0第3場比賽中以4比2獲勝。至此，取得3戰全勝的亞利桑那隊自2007年以後時隔16年再次進入了NL冠軍爭奪戰。 當天，亞利桑那隊在兩隊0比0平局的第3局下半局，以4個本壘打徹底壓制住了對方的氣勢後，沒有讓出領先優勢，結束了比賽。在季後賽上，壹支球隊在壹局內擊出4個本壘打，這在MLB歷史上尚屬首次。 由於道奇隊的意外落敗，本賽季MLB常規賽最高勝率前三名的球隊中，有兩支球隊未能越過分區系列賽。在今年的常規賽中，NL隊的亞特蘭大勇士隊的勝率為0.642（104勝58負），創下了最高紀錄，美國聯盟（AL）所屬巴爾的摩金鶯隊的勝率為0.623（101勝61負），NL隊的道奇隊勝率為0.617（100勝62負）。在MLB全體30支球隊中，取得100勝以上的只有這三支球隊。巴爾的摩隊在前壹天的分區系列賽中，連續3場比賽輸給外卡球隊得克薩斯騎警隊，從而結束了本賽季。亞特蘭大隊也面臨被淘汰的危機。亞特蘭大勇士隊在12日與費城費城人隊的比賽中以2比10完敗，以1比2的大比分落後。費城隊當天以6個本壘打獲得了8分。兩隊將於13日進行本輪系列賽第4場比賽。 去年世界系列賽冠軍（總冠軍）休斯敦太空人隊12日以3比2擊敗明尼蘇達雙城隊，並以總比分3比1晉級，將連續第7次（AL歷屆最多）踏上冠軍系列賽舞臺。休斯敦隊將在冠軍系列賽中與同區競爭對手得克薩斯隊交鋒。

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