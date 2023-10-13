在《D.P.》中飾演逃兵的曹顯哲的首部執導作品《妳和我》亮相……“希望看完電影能得到安慰”. October. 13, 2023 08:38. by 崔智善 aurinko@donga.com. 每壹句話都流露出謹慎。嘴裏經常用低沈的聲音說“安慰”、“愛”、“恐懼”等單詞。演員曹顯哲（36歲•音譯）執導的首部長篇電影《妳和我》將於25日上映。這是在Netflix電視劇《D.P》（2021年）中飾演逃兵曹石峰壹角而給人留下深刻印象的他7年來的工作成果。電影在去年第27屆釜山國際電影節上被邀請參加“韓國電影的今天-展望”欄目，吸引了人們的視線。 12日，記者在首爾鐘路區的壹家咖啡廳見到了他，他看起來平靜，給人壹種和在電影中高聲吶喊的曹石峰完全搭不上邊的感覺。他說：“我是抱著哪怕只有壹個人能聽我講故事的心態去工作的。比起大眾的評價，希望正在經歷艱難時期的人看完這部電影後能得到安慰。” 電影《妳和我》講述的是修學旅行前壹天的女高中生們的故事。世美（朴慧秀飾）只要站在夏恩（金詩恩飾）面前就會露出笑容。如果有陌生電話打來找夏恩，就會無緣無故地生氣，和夏恩壹起看著放學路上的夕陽，坐公交車回家的時間是壹天中最幸福的。在翹首以盼的修學旅行即將到來之際，夏恩的腿受傷，無論如何都想帶夏恩壹起去修學旅行的世美開始向夏恩耍賴。第壹次感受到愛的情愫的女高中生混亂的心情原封不動地傳達出來，展現了細膩的演出。 使用了在夢和現實、生與死之間模糊穿梭的演出方式。曹顯哲說：“我想抹去警戒。我想模糊妳和我、夢想和現實、過去和現在、男人和女人的愛情、女人與女人的愛情等所有界限。” 電影讓人想起了世越號慘案。世美說夏恩在夢裏死了，對與夏恩分開去修學旅行感到不安。電影背景也是京畿安山。曹顯哲表示：“以2016年經歷的個人事故為契機，對生與死的觀點發生了變化。因此，我們從不同的角度來看（世越號沈船慘案）。”

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