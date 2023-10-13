“金杏下車”只是起點，尹錫悅要自行改變. October. 13, 2023 08:39. . 女性家庭部部長候選人金杏昨天主動辭任。在總統室和國民力量黨內，反映10月11日江西區區長補選中出現的民心，要求撤回金杏提名的氣流越來越明顯，金杏以主動請辭的形式退出了提名。在此次江西區區長補選中，共同民主黨候選人陳教勛（音，下同）和國民力量黨候選人金泰宇分別獲得56.52%和39.37%的選票。陳教勛以大於預想17.15個百分點的優勢當選。 可以說，此次江西區區長補選的結果是對尹錫悅總統1年零5個月國政運營的審判。事實上，把僅僅是壹區選舉的此次補選打造成為6個月後朝野兩黨議會選舉的前哨戰的，也是尹錫悅和執政黨。尹錫悅赦免了此次補選的原因提供者，恢復其權力，為其參選鋪平了道路。國民力量黨打破“歸責事由無公推”的原則，讓出了公推狀，在選舉戰中還推出了“與總統有熱線的候選人”。 其結果是共同民主黨的勝利，雖然難稱其表現出色。此次兩黨17%的差距，恰巧與2020年第21屆議會選舉時江西區全體得票率的差距幾乎相同。這就是執政黨提出危機論的原因，如果照此下去舉行議會選舉，“共同民主黨獲得180席、國民力量黨獲得103席”的噩夢將重演。執政黨的得票率未能超過40%，與尹錫悅的國政支持率相似。這是在上次大選和地方選舉中支持尹錫悅和國民力量黨的中間派大舉脫離的結果。 執政黨內外要求立即進行人事改革和國政基調變化的呼聲很高。總統室雖然讓在眾多疑惑中在國會人事聽證會中途退場的金杏下車，但這是早該做的事情。選舉失敗後不得已打出的牌，不能為民心所接受。雖然民心有時變化無常，但任何執政者都無法抗拒這種壹滔滔的潮流。 變化和革新應該來自尹錫悅本人。要從改變認識和態度開始。要擺脫壹年多沒有召開記者會的不溝通、不與“嫌疑人”在野黨代表見面的傲慢、處處植入“自己人”引領國政的獨斷專行、自己成為理念戰爭戰士的獨斷專行。需要反省的時間，不去“怪別人”，而承認是“我的錯”。

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