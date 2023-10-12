福布斯“全球最佳職場”公布，三星電子連續4年高居榜首. October. 12, 2023 10:06. by 郭道英 now@donga.com. 三星電子11日表示，在10日（當地時間）美國經濟專門雜誌《福布斯》發表的“全球最佳職場”評價中，三星電子連續4年高居榜首。. 《福布斯》與德國輿論調查機構Statista合作，以包括韓國在內的美國、英國、德國、中國、印度、越南等50多個國家的17萬名勞動者為對象進行了相關問卷調查。評價項目包括所屬公司的社會責任、經濟績效、工作條件等。對同行業的其他公司也同時評價了推薦與否和肯定•否定形象等。包括問卷回答者的招募在內，企業不能參與整個調查過程，並且要保障回答者的匿名性。 在《福布斯》的調查中，美國和歐洲的主要企業獨占上風。在這種情況下，三星電子從2020年開始每年都被選為第壹名。在前20位企業中，三星電子是唯壹壹家亞洲企業。第二位微軟、第三位Alphabet（谷歌的母公司）、第四位蘋果都是美國企業，第五位是意大利的法拉利。 在排名前700位的企業中，國內企業有23家（3.3%）。與去年800家公司中的16家（2.0%）相比有所增加。第48位KB金融、第109位起亞、第161位Naver、第228位LG、第229位現代汽車、第432位Kakao等。《福布斯》介紹了三星電子等上遊企業的業務環境，強調了發展機會、全球合作、遠程辦公、賦予工作意義的重要性。

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