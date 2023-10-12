美國名牌大學舉行韓文日紀念活動……“切實感受到了K-Contents的人氣”. October. 12, 2023 10:07. by 崔勛振記者 choigiza@donga.com. “通過音樂、電影等K-Contents在世界範圍內的人氣，可以感受到韓國的地位發生了變化。” 為迎接9日的韓文日（韓國文字節），在美國羅切斯特理工學院舉行了韓文知識競賽等宣傳韓國文化的活動，羅切斯特理工學院亞裔學生會長全炳旭（人名音譯，下同）表示：“作為韓國人，這次活動意義重大。” 為紀念訓民正音頒布577周年，教育評價專門機構Uway11日表示，最近在美國羅切斯特理工學院、賓厄姆頓大學、俄勒岡大學等3所大學贊助了學生們親自企劃的韓文日活動。 賓厄姆頓大學設有可以親自試穿韓服的體驗展位。書法大賽也進行了3個小時。俄勒岡大學舉行了用韓文起名、用韓文裝飾扇子、分發福袋等宣傳韓國和韓文的各種活動。約有160名當地學生參加。賓厄姆頓大學韓裔學生會會長李承彬表示：“能夠舉行鞏固自豪感的活動，感到非常自豪”，“希望明年有更多的韓裔學生入學，壹起舉辦精彩的活動。” 另外，Uway從上月11日開始通過“Uwayapply”在國內開始提供在線填寫海外大學誌願書的服務。“Uwayapply”是第壹家可以接收海外大學誌願書的國內誌願書接收代理網站。 考生可以登錄Uwayapply，報名美國、英國、澳大利亞等國家的31所大學。包括今年舉辦韓文日活動的3所大學在內，被選定為美國宇航局（NASA）推進的電動飛機項目選拔大學的田納西理工大學、美國最早開設獸醫系的愛荷華州立大學、以融合專業為中心運營課程的邁阿密大學等。 美國大學不限制報考次數。根據《華爾街日報》公布的美國大學排名，賓厄姆頓大學排在第82位。該大學的畢業生是全球四大會計事務所德勤（DTT）、畢馬威（KPMG）、普華永道（PwC）、安永（EY）的優先招聘對象。 這些大學也可以利用國內高考（大學入學考試）、內審成績進行申報，而不是SAT（全稱Scholastic Assessment Test•學術能力評估測試）。部分大學在考生的高考英語成績達到2等級以上的情況下，可以不另外提交托福（TOEFL）或雅思（IELTS）考試的成績。Uway海外事業組組長宋在元解釋說：“在海外高考的公信力也得到了認可，僅憑高考分數就可以去這些大學留學。”海外大學應試誌願書的遴選費為5萬~20萬韓元。

한국어