專欄：在學校學到的東西. October. 12, 2023 09:59. . 溫斯洛•荷馬是19世紀美國最優秀的畫家之壹。他在大城市紐約活動的36歲時，畫了《甩鞭子Snap the Whip》（1872年•照片）。捕捉到鄉村孩子們玩耍場面的這幅畫與他在18世紀60年代熱衷的戰爭畫完全不同。荷馬為什麽突然選擇孩子們作為畫畫主題呢？ 荷馬在鄉下長大，度過了幸福的童年。高中畢業後，他成為印刷工和雜誌社插畫家，此後幾乎自學成為畫家。在南北戰爭時期，他投入最前線，生動地描繪了戰爭的現場。以此為基礎制作的油畫在國立學院展出，受到了好評。但是戰爭畫讓他疲憊不堪。戰爭結束後，所有人都需要治愈的時期，荷馬轉向了喚起童年回憶的主題。這就是農村學校孩子們玩耍的場面。壹群孩子正在田野裏歡快地玩耍。後面看到的紅色建築是學校。後山壹片綠色，田野裏開滿了花。孩子們正在玩“甩鞭子”的老遊戲。抓住彼此的手不斷掉，成為鏈子，互相抓住，堅持著奔跑。左邊的兩個孩子遺憾地被摔了出去。但是大家看起來都很興奮。 當時，美國城市化進程加快，很多農民離開農村，因此，喚起人們對鄉村的鄉愁情緒的荷馬的畫作壹經發表就大受歡迎。因為是畫家自己最喜歡的畫，所以以同樣的主題畫了多個版本。 意為學校的英語單詞“school”來源於意為閑暇時間的希臘語“school”。學校原來是和同齡人邊玩邊學習的場所。畫中的孩子們正在學習通過遊戲相互依賴、合作、摔倒後重新站起來的過程。畫家似乎想表達這樣的思想，比起在狹小的教室裏獲得的知識，從遊戲中領悟到的學習更有利於生活。

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