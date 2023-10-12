“出差住壹晚260萬韓元的酒店”“囤購私宅進行投資”……國營企業的過度散漫. October. 12, 2023 09:58. . 監查院前天發布的公共企業的道德敗壞和散漫行為令人咋舌。據悉，前韓國天然氣公社社長蔡熙峰去年4月到英國出差時，入住價格為260萬韓元的酒店套房三天。相當於國營企業社長的次官級公務員的住宿費上限為每晚48萬韓元，但蔡熙峰花費了5倍多。蔡熙峰曾在文在寅政府擔任總統產業政策秘書，後來轉任天然氣公社社長，任期屆滿後於去年底卸任。 更何況，去年天然氣公社的應收賬款（損失額）達到8.6萬億韓元，負債比率飆升至500%，財務狀況不斷惡化。管理層本應帶頭勒緊褲腰帶，但蔡熙峰在任期間曾16次海外出差，日均住宿費為87萬韓元。由於有海外出差時無限制支付住宿費的規定，3年多來高級職員出差費超過了公務員的上限額7600萬韓元。 蔡熙峰的“皇帝出差”，與天然氣公社在損失數萬億韓元的情況下舉行計件工資宴會、專搞散漫經營不無關系。去年天然氣公社34%的職員年薪超過1億韓元，違反政府方針繼續低息的公司內部貸款。因此，雖然在今年5月提出了為實現經營正常化出售房地產、凍結工資等15萬億韓元規模的自救方案，也只能停滯不前。 除天然氣公社之外，監查院指出的國有企業非法、散漫案例也不止壹兩個。韓國南部發電公司的職員們盜取內部信息，以低價購買住宅後，還提起訴訟要求公司以100億韓元的價格收購。這是利用私宅的“囤購投資”。水資源公社職員以父親的名義虛報土地補貼，土地住宅公社、鐵道公社職員在工作時間出入賽馬場時等也被揭發。農漁村公社投入77億韓元，向5000多名職員發放了筆記本電腦。 雖然公共企業早已成為“神的職場”“鐵飯碗”，但公共部門的結構調整卻遲遲沒有加快速度。上屆政府動員公共企業進行脫核電站、非正式職工的正規職化，規模變得臃腫，經營不善。去年，政府補貼超過100萬億韓元，但公共機關的負債卻增至670萬億韓元。在低效率的經營和政府疏於管理監督的情況下，公共企業成了道德敗壞的溫床。現在應該打破歷屆政府推進公共機關改革後虎頭蛇尾的先例。不能讓因高利息、高物價、低增長而飽受痛苦的國民承擔散漫的公共企業的虧損。

한국어