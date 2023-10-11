戈爾丁教授：“韓國只有改變企業文化才能解決低出生率問題”. October. 11, 2023 10:28. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 因研究女性在勞動市場內的不平等問題而單獨獲得今年諾貝爾經濟學獎的美國哈佛大學教授克勞迪婭•戈爾丁（77歲•照片）9日（當地時間）在獲獎感言中表示：“持續的性別差距仍然是壹個問題。”在同壹天舉行的記者招待會上，她提到了韓國的低出生率，並指出：“老壹代、男性、企業文化等都應該發生變化。” 戈爾丁教授當天在接受《美聯社》采訪時表示：“對於為了理解（男女工資）差距仍然很大而努力的人來說，非常重要”，並診斷說，雖然女性的大學及高中畢業率比男性高很多，但在勞動市場上性別差異仍然存在。 另外，戈爾丁教授認為男女工資差距的原因是生育和養育，對此女性承擔了更多的負擔。另外，她還提到了在加班和周末工作等方面支付很多錢的美國企業文化。由於男性專註於工作和妻子專註於養育的家庭較多，因此性別工資差距不會縮小，為了解決這壹問題，需要社會層面的照顧作為後盾。 同壹天，戈爾丁教授在哈佛大學記者會上被問到有關韓國低出生率的提問時表示“韓國的出生率為0.86名”，並立即提到了以去年第壹季度（1~3月）為基準的合計出生率指標等，表現出了相當大的關註。 她接著說：“社會似乎跟不上時代的變化。20世紀後半期，像韓國壹樣經歷快速變化的國家很少”，“美國經歷了更長時間的變化，上壹代能夠適應新壹代帶來的變化，但韓國和日本等國家適應的余力較小。” 低出生率並不是單純的特定家庭問題，而是職場和企業文化需要改變的事案。她表示：“因為要教育對自己的‘兒子’產生影響的老壹輩大人，所以很難在短期內改變低出生率”，並強調說，老壹輩和男性的認識需要改變。 戈爾丁教授是繼美國印第安納大學教授埃莉諾•奧斯特羅姆（2009年）、哈佛大學教授埃斯特爾•杜弗洛（2019年）之後的第三位女性諾貝爾經濟學獎獲獎者。前兩位與男性共同獲獎，而女性單獨獲得諾貝爾經濟學獎，此次戈爾丁教授的獲獎尚屬首次。

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