哈馬斯威脅“遭轟炸就處死人質”VS以色列警告“將改變中東”. October. 11, 2023 10:27. by 開羅=金起潤記者、華盛頓=常駐記者文炳基 pep@donga.com、weappon@誒onga.com. 因巴勒斯坦武裝團體哈馬斯突襲以色列開始戰爭的第三天、當地時間9日，以色列宣布全方位報復，並預告將對哈馬斯根據地加沙地區投入地面部隊。對此，哈馬斯表示，每當以色列發動攻擊時，將處決壹名綁架人質，並準備實施“人盾”戰術，預計將會造成大規模的人員傷亡。 據法新社等媒體當地時間9日報道，以色列總理內塔尼亞胡在電視講話中表示：“哈馬斯的行為與（恐怖團體）‘伊斯蘭國’相同。哈馬斯將面臨殘酷而可怕的後果。（此次戰爭）將改變中東。”內塔尼亞胡前壹天在與美國總統拜登的通話中表示，“現在不能進行談判。必須進入（加沙地帶）”，說明了投入地面部隊是不可避免的。有報道稱，以色列即將對哈馬斯指揮部展開暗殺行動。 截至9日，以色列至少有900人死亡、2600多人受傷。以色列當局7日表示，被突襲的哈馬斯綁架的約150名人質被擄至加沙地帶，生死不明。由於以色列的集中空襲，加沙地區也有687人死亡，3700多人受傷。 哈馬斯以殺害人質的恐嚇進行對抗。據美聯社、路透社報道，哈馬斯發言人阿布·烏瓦伊達當天通過聲明表示：“每當以色列在沒有事先警告的情況下攻擊我國平民，我們將處死抓獲的人質之壹。” 隨著雙方展開極端的報復戰，美國等西方國家的單壹隊伍也未能形成。美國、英國、法國、德國、意大利等北約“五大”國家首腦9日在聯合聲明中表示了對以色列的支援意誌。但是，歐盟壹度宣布中斷對巴勒斯坦的援助，但在部分成員國出現意見分歧後，在幾個小時後撤回，表現出混亂的局面。聯合國在譴責哈馬斯攻擊以色列的同時表示“擔心以色列封鎖加沙”，在這種“兩非論”下，安理會未能發表聲明。

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