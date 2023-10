壹切不過是命運. October. 11, 2023 10:26. . 上世紀60年代,美國大眾歌手菲爾•奧克斯演唱了壹首名為《壹切不過是命運There But for Fortune》的歌曲。通過約翰•巴茲的演唱而更加出名的這首歌曲到第三節為止依次列舉囚犯、流浪漢、醉漢,並以“如果不是命運安排,妳和我皆會如此”的副歌結尾。我們認為那些人是與我們不相幹的劣等道德淪喪的存在,但如果不是命運安排,我們有可能成為囚犯入獄,也可能成為流浪漢在胡同裏冒雨睡覺,也可能成為醉漢搖搖欲墜。也就是說,站在他們的立場上,想想他們變成那樣的“無數理由”。 歌曲到最後第4節就會擴展到更廣闊的層面。它讓我們想象壹個戰爭中的國家。即,想象壹下炸彈像下雨壹樣墜落、高樓大廈倒塌的國家。如果不是命運安排,妳和我都會生活在那樣的國家,如果那樣,妳和我也會過著地獄般的生活。歌曲所考慮的國家是受到美國無情的轟炸而成為廢墟的越南。歌曲給我們留下了這樣的拷問:即便如此,還是會支持戰爭嗎?雖然這是關於越南戰爭的故事,但此時此刻也在發生戰爭,所以這個問題仍然有效。 奧克斯的歌曲采用了“如果沒有神的恩寵,我也會那樣”(There, but the grace of God, go I)的英語表達方式。也就是說,因宗教鎮壓而被困在倫敦塔的16世紀新教牧師約翰•布拉德福德有壹天望著被帶到死刑場的罪人。他說:“如果沒有神的恩寵,自己也會面臨這樣的命運”,將自己與被帶到死刑場的囚犯壹視同仁。他坦言自己完全可能像那個囚犯壹樣。奧克斯在告白中穿上了音樂的衣服,並把它變成了壹首歌曲。“如果不是命運安排,妳和我皆會如此。”這就是我們在生活面前不要傲慢,要無限謙虛的原因。

한국어