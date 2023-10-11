國際貨幣基金組織：“韓國明年經濟增長率將下降0.2個百分點”……今年韓日將時隔25年再次逆轉. October. 11, 2023 10:26. . 國際貨幣基金組織（IMF）把明年韓國的增長率預測值比7月份公布的預測值下調了0.2個百分點。也就是說，由於中國經濟恢復勢頭、高油價等原因，明年韓國經濟仍將持續低迷。此外，今年韓國的增長率將在外匯危機後25年以來首次被日本逆轉。 國際貨幣基金組織預測的明年世界經濟增長率為2.9%，比3個月前下調0.1個百分點。中國、德國、英國、意大利等主要國家的增長率預測值壹齊下降0.2至0.4個百分點，韓國預測值也從2.4%下調至2.2%。相反，景氣好轉的美國為1.5%，上升0.5個百分點，日本則維持1.0%的預測值。 國際貨幣基金組織之所以下調明年世界增長率預測，是因為通貨膨脹長期化、高利率持續的可能性越來越大。更何況，此次預測沒有反映最近爆發的以色列-哈馬斯戰爭的影響。如果事態蔓延到整個中東地區，各國很有可能發生像20世紀70年代第壹、第二次石油危機時壹樣的滯脹（高物價中的經濟停滯）。 原油全部從海外進口、其中中東產比重接近70%的韓國周邊局勢正在惡化。在連續12個月出口減少的情況下，最近4個月出現貿易收支順差是因為油價比去年有所下降。如果油價再次逼近每桶100美元，物價又會變得不安，政府壹直壓抑的電費等上調壓力也會增大。 預計今年韓國的增長率將低於“萬年低增長國”日本。國際貨幣基金組織在7月份的預測中預測日本的經濟增長率與韓國同為1.4%，但此次把日本的增長率提高到2.0%，足足提高了0.6個百分點。因為享受“日元貶值特需”的出口企業紛紛進行攻擊性投資，全世界的遊客湧向日本，服務業也復蘇，經濟呈現出活力。 相反，由於半導體等主要出口產業的全球經濟停滯，韓國未能享受韓元貶值帶來的積極效應，進口物價暴漲的副作用卻正在加大。出口品種多元化、通過規制革新培養服務業、攻擊性開發海外資源等平時應該培養實力的事情，因為懶於從事，其影響正在壓迫韓國經濟。

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