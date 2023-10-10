陷入“OTT大海”的釜山電影節……《Vigilante》等熱門作品上映場次門票全部售罄. October. 10, 2023 08:04. by 崔智善 aurinko@donga.com. 正在舉行第28屆釜山國際電影節（BIFF）的釜山海雲臺區電影殿堂正中央懸掛著引人註目的超大型海報。這是將於下月8日公開的迪士尼+的電視劇《義務警察Vigilante》的海報。在電影慶典上最顯眼的地方宣傳在線視頻服務（OTT）系列，讓人切實感受到了OTT日益提高的地位。 今年BIFF在OTT系列欄目“On Screen”單元邀請了迪士尼+的《義務警察》、TVING的《運氣好的日子》、《LTNS》、《競選夥伴Running Mate》、Wave的《交易》等共5部韓國作品。作為OTT電影，Netflix的《毒戰2》和《芭蕾舞女演員》被邀請參加“韓國電影的今天-特別首映單元”。受BIFF邀請的OTT作品上映場次門票全部售罄，觀眾反響熱烈。 其中由劉智泰、南柱赫、李浚赫等主演的《義務警察》在BIFF中獲得了最多的關註。該片講述了白天是模範警察大學的學生，但壹到晚上就變身為“義務警察”直接對犯罪者定罪的男人的故事，該劇改編自金奎森作家的同名網絡漫畫。 將於下月17日在Netflix公開的白鐘烈導演的《毒戰2》也備受期待。該片是2018年上映並吸引500萬名觀眾的電影《毒戰》的後續作品，講述了前作結尾30天前發生的事情。吳承勛代替演員柳俊烈，卞耀漢代替已故演員金柱赫進行特別出演。演員韓孝周變身為知道毒品組織老板“李老師”的真面目後，負責善後工作的“重囚枷”角色。 預計將於下月24日在TVING公開的《運氣好的日子》講述的是平凡的出租車司機吳澤（李成民飾）載著出高價讓帶著去地方旅行的客人（柳演錫飾）時，意識到他是連環殺人魔後開始恐怖行車的故事。演員俞承豪的首部OTT挑戰作品、Wave的《交易》講述的是剛從軍隊退伍的青年李俊成（俞承豪飾）因賭博欠下巨額債務後，綁架了富二代的朋友而展開的故事。該劇共8集，本月6日公開了第1、2集。 今年秋天接連推出新作的OTT平臺正在積極利用BIFF作為宣傳作品的場所。在BIFF中，出演演員、制作團隊在野外舞臺上與觀眾見面的“開放脫口秀”環節共舉行了12次，其中壹半即6個是宣傳OTT作品。每當演員俞承豪、全鐘瑞、劉智泰、南柱赫登上舞臺時，觀眾席上都會爆發出歡呼聲。8日舉行的亞洲文化信息大獎&全球OTT大獎（ACA&G.OTT）今年首次將招募內容範圍從亞洲擴大到全世界。共接收了來自18個國家的215篇內容。迪斯尼+的熱門劇集《超異能族MOVING》獲得授予最佳作品的最佳創意獎。《超異能族》還包攬了最佳數碼視覺特效（VFX）作品獎、最佳編劇獎（康草）、最佳男主角獎（柳承龍）、男新人演員獎（李正河）和女新人演員獎（高允貞）等眾多獎項。 大眾文化評論家金成洙（音）表示：“今後在電影節上公開OTT內容的傾向性將進壹步強化。”他說：“OTT平臺可以宣傳內容，電影節可以確保大眾性。觀眾也可以通過大屏幕與其他人壹起觀看OTT作品，因此電影和OTT內容的界限將會變得越來越淡。” 在BIFF期間，首次公開了包含歌手兼演員雪莉（本名崔真理）生前最後樣子的紀錄片《致真理》。該作品是原計劃在Netflix公開的《Persona：雪莉》項目共5部中的壹部，但雪莉在拍攝中的2019年10月突然離世。紀錄片中的采訪是她生前最後壹次采訪。電影3場放映的門票全部售罄。普通上映與否尚未確定。

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