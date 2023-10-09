重啟酒精測定後壹個月內查獲7名醉酒飛機駕駛員. October. 09, 2023 08:16. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 據悉，對因新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）疫情而中斷的航空從業人員重新開始展開酒精測定後，僅壹個月內就查獲了包括7名飛行員在內的30人。 8日，據國會國土交通委員會所屬的共同民主黨朴商赫議員室處得到的資料顯示，在9月份壹個月內，飛行員、客艙乘務員、維修師等共30人在酒精測試中被查獲。相當於壹天壹個人。 按職業分類，機長和副機長等航運乘務員有7名，客房乘務員有19名，維修師有4名等。其中大韓航空最多，有11人，德威航空有7人，濟州航空有6人，易斯達航空有3人。真航空、韓亞航空、仁川航空各有壹人。特別是2名的血液酒精濃度超過了取消飛機駕照水準的0.08%。有進入公司沒幾個月的新晉職員，也有連續工作27年的從業人員。 飛行員和乘務員等航空從業人員在飛行、工作開始前要進行設置在營業場所的飲酒與否檢查。因為，在飛機運行等方面，飲酒引發的事故有可能導致大型人員傷亡。如果不能通過酒精測試，就會被排除在工作之外。根據航空公司內部規定，還會受到懲戒。 航空公司從2019年開始對所有航空從業人員進行飲酒檢查，但由於新冠疫情的擴散，2020年中斷了。國土交通部於上月1日重新啟動了酒精測試義務化程序。

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