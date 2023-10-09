距離世博會舉辦地投票D-50……韓國政府：“試圖最後階段扭轉局面”. October. 09, 2023 08:16. by 李相憲記者 dapaper@donga.com. 韓國政府、釜山市和經濟界在決定“2030世界博覽會”舉辦地50天前，將展開“最後的申辦沖刺”。韓國政府承認與競爭對手沙特阿拉伯相比正在苦戰，但認為有可能“翻盤”，計劃從本月開始在舉行國際展覽局全體大會的法國巴黎集中進行申辦外交戰。國際展覽局全體大會將於11月28日在巴黎舉行，將由182個成員國投票選出世博會舉辦地。 韓國政府高層相關人士8日在接受《東亞日報》的電話采訪時表示：“雖然準確的投票結果撲朔迷離，但由於我們的申辦活動開始較晚，沙特阿拉伯將處於領先地位。也有觀察人士認為，如果不能獲得三分之二以上（122票）的選票，就會進行第二輪投票，如果我們到時候吸收意大利的支持票，結果可能會有所不同。”目前，釜山和沙特阿拉伯利雅得、意大利羅馬正在展開競爭。雖然釜山領先於羅馬，但相比利雅得處於劣勢，如果在決賽投票時拉過來第壹輪投票中支持羅馬的票，則有可能逆轉。 因此，政府制定了以下戰略：在剩下的時間裏，通過申辦外交戰，集中說服在第壹次投票時很有可能支持意大利的歐洲國家，並吸收他們的選票。據悉，韓國國務總理韓德洙當地時間9日出席在巴黎舉行的“2030釜山世界博覽會研討會”並展開申辦活動，也是出於上述考慮。尹錫悅總統上個月為出席聯合國大會而訪問美國紐約，與41個國家舉行雙邊會談，為申辦世博會釜山展開了全力戰。 韓國政府為了應對沙特的“石油資金”攻勢，計劃向發展中國家等強調韓國的新再生能源技術及資源開發技術、傳授經濟增長經驗等，並呼籲給予支持。總統未來戰略企劃官張成民（音）表示：“世界想知道的正是大韓民國快速經濟增長的秘訣。我們將與國際社會共享相當於捕魚方法的這種經驗。”

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