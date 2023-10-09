戰火從烏克蘭蔓延到以色列……韓國不能隔岸觀火. October. 09, 2023 08:15. . 巴勒斯坦武裝組織哈馬斯空襲導致以色列500余人死亡、3000余人受傷。據外電報道，哈馬斯最多集中發射7000枚火箭炮，突破了以色列的防禦網。與此同時，通過降落傘等從陸海空全部滲透的武裝組織成員在以色列各地展開巷戰，將平民扣為人質。隨著以色列宣布“進入戰爭”，展開反擊，雙方的流血沖突正在走向極限。 陸續無出消息的現場情況非常淒慘。建築物在巨大的火焰中倒塌，街道上堆積著沒來得及收拾的屍體。在公休日淩晨擊中要害的大規模空襲面前，以色列投入數千億韓元打造的火箭防禦網“鐵穹”未能發揮作用。據悉，不僅是以色列情報機關摩薩德，就連美國中央情報局也沒有事先察覺到動向。哈馬斯的不對稱突襲戰瞬間摧毀了以世界級情報力、技術力著稱的以色列系統和機關，這壹點令人震驚。 數十年來壹直持續發生武力沖突的以色列和巴勒斯坦之間的紛爭非常嚴重。特別是哈馬斯統治的加沙地帶因以色列的強力封鎖政策被稱為“地球上最大的沒有窗欞的監獄”。據分析，哈馬斯的此次攻擊是以色列改善與周邊阿拉伯國家的關系後，為了擺脫孤立危機而實施的。即便如此，造成大規模犧牲的無差別空襲也是無法正當化的，我們對此表示強烈譴責。 正在走向全面戰爭的以巴沖突已經超越了中東，正在動搖全球安保格局，這壹點也令人擔憂。如果伊朗等國家參戰已經爆炸的中東火藥庫，不能排除演變成新冷戰格局中的另壹場陣營戰爭的可能性。由於俄羅斯-烏克蘭戰爭的長期化，西方國家的支援余力已經急劇減少。如果美國的戰線繼歐洲之後又分散到中東，對亞洲等其他地區的安保集中度就會下降。中東局勢的不穩定性，會進壹步刺激不斷上漲的油價，也是使世界經濟陷入動蕩的導火索。 對於經常暴露在朝鮮入侵威脅下的韓國來說，尤其不能用“隔岸觀火”來度過。哈馬斯的空襲是證明，不僅是核武器或彈道導彈，僅憑非對稱傳統戰鬥力也能動搖國家安保的典型事例。這就是韓國政府和軍方在強化“殺傷鏈”等三軸體系的同時，要加快開發對抗部署在停戰線上的朝鮮遠程炮的“韓國型鐵穹”的原因。應該密切關註國際局勢的發展，以國家情報院為中心再次檢查情報網。

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