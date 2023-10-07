宿命的韓日之戰，韓國隊將派出“李-趙-鄭”的前場三叉戟. October. 07, 2023 08:13. by 金倍仲記者 anted@donga.com. “韓日之戰必須要無條件取勝。” 率領韓國男子足球代表隊出戰本屆杭州亞運會的黃善洪主教練（照片）在與日本隊的決賽前這樣說道，並表示“將傾其所有”。韓國國家隊中場球員洪賢碩表示：“如果輸掉最後壹場與日本隊的比賽，那麽至今為止所做的壹切都將化為烏有。如果輸了，就沒有任何意義。”前鋒趙永旭下決心表示：“現在腦子裏只有勝利。決賽在周六舉行，炸雞店的老板們應該會很開心”，“因為是決賽，又是韓日之戰，所以會傾註全部力量。” 挑戰亞運會三連冠的韓國足球為了取得登上亞運會冠軍寶座所需的最後壹場勝利，將於7日晚9時參加決賽。決賽的對手這次還是日本隊。韓國和日本在2018年雅加達-巨港大賽決賽中也曾相遇，當時經歷加時賽鏖戰，韓國隊最終以2比1獲勝，獲得了金牌。 韓國隊將在亞運會男子足球史上首次挑戰三連冠壯舉。此前，包括2次共同冠軍在內，韓國共5次登上亞運會冠軍寶座，創下了亞運會歷史最多冠軍紀錄。而對手日本隊，此次是自2010年廣州亞運會後，時隔13年再次向冠軍發起挑戰。 在本次大賽中，兩支球隊的實力都無可挑剔。到與烏茲別克斯坦隊的4強戰為止，韓國隊在6場比賽中共攻入25球，只失掉2球。除3名守門員外，19名球員中有11人嘗到了進球的滋味，顯示出了均衡的得分能力。日本隊在晉級決賽之路的5場比賽中攻入17球，被對方攻入2球。日本隊比韓國隊少踢壹場小組賽。 在決賽中，韓國隊把希望寄托在在本次大賽中以7粒進球排在射手榜頭名位置的鄭優營、分別打進3球的白昇浩、趙永旭、洪賢碩的得分炮上。鄭優營表示：“我們正在做諸多準備，以便在進球機會到來時壹錘定音”，“所有球員都只盯著決賽做最後的備戰，但隨著韓日之戰的臨近，球員們的取勝意誌也很強烈。”“射門偶像”李剛仁能否在與日本隊的決賽中取得本屆大賽的首個攻擊點（進球或助攻）也備受關註。 日本在允許24歲以下球員參加的此次大賽上，只派遣比標準年齡小2歲的22歲以下球員組建球隊。因為比起杭州亞運會，日本隊將焦點放在了23歲以下選手參加的明年巴黎奧運會上。日本隊甚至沒有使用可以選拔3名25歲以上球員的外卡。而韓國隊的3個外卡球員名額都填滿了。 盡管如此，日本隊的戰鬥力還是不容小覷。韓國隊在去年11月舉行的23歲以下亞洲杯8強賽上，以0比3慘敗於日本隊。在當時的日本代表隊中，參加本屆亞運會的球員大部分都包括在內。韓國隊方面，李剛仁、趙永旭、洪賢碩等本屆亞運會的主力隊員參加了那場0比3負於對手的比賽。日本隊中在本屆亞運會上攻入3球的前鋒內野幸太郎是警戒對象。內野現年19歲，是日本國家隊中唯壹的10多歲球員。韓國亞運代表隊隊長白昇浩表示：“雖然日本球員年紀小，但是壹支組織性很好的球隊。很多人說，本屆亞運會日本隊沒有以最高戰鬥力組建球隊，但我們並不這麽認為。球隊將謙虛地奔向最後的目標。”洪賢碩表示：“其實料到日本隊會進入決賽。我想復仇。”

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