“青瓦臺前路跑道”成為新名勝……1.1萬名馬拉松選手秋季跑在首爾市中心. October. 06, 2023 09:00. by 任寶美 bom@donga.com. “2023首爾跑步大會”（由首爾市、東亞日報社共同主辦）將於8日上午8時在首爾市中心舉行。 1.1萬多名大師級馬拉松選手將從清溪廣場前的世宗大路出發，跑經過青瓦臺、光化門、崇禮門等首爾代表性名勝的半程馬拉松和11公裏路線，展開秋季馬拉松慶典。半程馬拉松繞著清溪川循環跑，11公裏路線是繞清溪川跑壹段區間，終點設在首爾廣場旁的武橋路。今年與去年不同，10公裏路線實際路程為11公裏。但是正式比賽成績可以同時得到11公裏和10公裏兩個部門的認證。 今年首爾跑步大會的最大特點是女性參加者約3300名，比去年增加了30%以上。特別是其中20、30多歲的參加者占70%，這表明喜歡跑步的年輕女性正在持續增加。從去年開始更換的路線也吸引了女性參賽者。大賽組委會表示：“從去年開始，改為朝青瓦臺和光化門方向奔跑的路線，女性參賽者奔跑時，在名勝拍照上傳到SNS（社交網絡服務）等，非常受歡迎。”今年首爾跑步大會從7月份開始報名，不到壹天就因參賽人數限制（1.1萬名）而結束，很多人因沒能報上名而感到遺憾。 首爾跑步大會由幾乎沒有山坡的平坦路線構成，是10多歲到70多歲男女老少都喜愛的比賽。今年，年齡最大的參賽者高在德（79歲）和最年輕的參賽者李素律（9歲）也將展開跨越70年歲月的比賽。 大會組委會為了防止混亂，將物品保管所按路線分開運營。半程馬拉松參賽者必須在上午7時30分之前將所有物品存放在首爾市廳旁的韓國新聞中心前的物品保管所，然後前往出發等候線。11公裏路線參加者則必須使用位於市政府前首爾廣場的物品保管所。 出發前將與“迪桑特韓國”訓練師壹起進行熱身運動體操。跑完全程者結束比賽後，還可以參加在首爾廣場設置的迪桑特活動展位舉行的贈品活動和迪桑特跑鞋體驗活動。

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