“連續13年國內短跑第壹人”金國榮，在第四次出戰的亞運會上首次獲得獎牌. October. 05, 2023 08:28. by 任寶美 bom@donga.com. 金國榮（32歲）的道路總是很孤獨。2010年當時19歲的金國榮以10秒34的成績跑完了100米，打破了徐末九（1956~2015年）保持31年之久的韓國紀錄，再到2017年跑出10秒07，他獨自四次刷新了韓國紀錄。 但是金國榮在國際大賽上首次獲得獎牌的瞬間並不是孤身壹人。3日，在杭州亞運會男子4乘100米接力決賽中，金國榮與李正泰（27歲）、李宰成（22歲）、高承煥（26歲）壹起追平了韓國紀錄（38秒74），並獲得了銅牌。這是韓國自1986年在首爾亞運會上獲得銅牌後，時隔37年再次在男子4乘100米接力賽上獲得獎牌。 金國榮從2010年廣州亞運會開始參加亞運會，但此前壹直與獎牌無緣。在2018年雅加達-巨港大賽200米比賽中獲得第四名是他的最好成績。金國榮在5月的國家代表選拔賽時小腿受傷，因此在本次大賽上只參加了4乘100米接力賽。 從8月開始加入接力隊的金國榮對首次參加亞運會的後輩們說“壹定能做到”，增加了後輩們的自信心。此前在接力賽上出任第四棒或第三棒的金國榮此次也接到了出任第四棒的邀請。但他同時表示：“不能壹開始（排名）就落後。我有很多經驗，所以我會出任第二棒。”最終，作為第二棒出場的金國榮以不輸給獲得該項目金牌的中國隊的節奏，把接力棒交給了第三棒李宰成。 韓國接力代表隊在2014年韓中日田徑對抗賽上，與這次相同，成績為38秒74時，第三棒選手就是金國榮。金國榮說：“我把彎道技巧和接棒的時間都告訴了（李）宰成。今年連續跑第三棒的宰成甚至說‘現在閉著眼睛也能過彎道了’。” 計劃在本次大賽結束後結束國家代表生活的金國榮表示：“可以痛快地隱退了。希望以該獎牌為開端，韓國在每屆亞運會上都能持續獲得短距離項目的獎牌”，“16年間作為國家代表得到了很多支援。在2026年亞運會上，我將把自己擁有的所有技巧傳授給後輩們，爭取在4乘100米接力中獲得金牌。”

한국어