“首次記錄了有著1700多年歷史的‘韓國大乘佛教思想’”. October. 04, 2023 08:08. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 大韓佛教曹溪宗教育院（院長梵海法師）從韓國佛教的主體觀點出發執筆的國內首部《大乘佛教概論》於上月出版。據說，他壹直在翻譯和學習在日本或歐洲寫的大乘佛教概論。主導發行的教育院教育部長智友法師（照片）上月26日在首爾鐘路區教育院接受采訪時解釋出版的意義說：“韓國大乘佛教擁有1700多年的歷史，但至今沒有以我們自己的觀點記載整個大乘佛教的概論書。” ―現有的概論書怎麽樣？ “在日本或西方以他們的視角寫的大乘佛教概論中，韓國佛教被省略或非常簡單地提及。我翻譯了那個，壹直在學習…….概論書是學習經典的僧人、大師和信徒們為了學習第壹次接觸的書，其中沒有我們國家的，這像話嗎？” ―具體是哪些方面存在不足？ “現有的翻譯書主要涉及中國和日本佛教。因此，在韓國佛教留下巨大足跡的高僧和深入韓國佛教的密教等都沒有或缺少。佛教傳入我國以來，無論宗派，密教已深入整個佛教，兩者已密不可分。因此，理解密教思想和特征對理解韓國佛教有很大的幫助。” ―這是最基本的書，為什麽之前沒有呢？ “大乘佛教的歷史超過2000年。它融合了法相宗、華嚴宗、天臺宗、律宗、禪宗等在韓國土地上盛開的各種宗派，《金剛經》、《般若經》、《華嚴經》、《阿彌陀經》等經典也十分龐大和精致。如果要制作概論書，不僅要包含解釋各經典的現有學說，還要包含最新學說，因此絕對不是簡單的工作。不用說日本帝國主義強占時期了，光復後過了相當長的壹段時間也沒有余力，雖然有些不好意思，但現實上還是不太敢想。” ―研究力量也應該積累起來才能實現，但是…… “不管是哪門學問，概論書都要由最有實力的教授來撰寫和講授。因為要把這些龐大而深奧的內容傳達給第壹次學習的學生，所以中間者的作用非常重要。在自我反省需要韓國自己的大乘佛教概論書後，也不能立即制作，這是因為要先培養人。20多年前留學的人們回來積累學術業績後，才有可能實現。此次概論書的發行也意味著韓國佛教培養了相當水平的研究人才。”

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