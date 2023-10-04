“挑戰亞運會三連冠”，韓國女子手球隊擊敗中國隊晉級決賽. October. 04, 2023 08:06. . 挑戰亞運會三連冠的韓國女子手球隊順利進入了決賽。 3日，在中國杭州浙江工商大學體育中心舉行的與中國隊的亞運會女子手球半決賽中，韓國隊以30比23獲勝。最終的決賽將於5日下午6時在同壹地點舉行。 近20年來，韓國女子手球隊從未輸給中國隊。在2004年廣島亞錦賽半決賽中以1分之差（25-26）敗北是最後壹次。在當天比賽之前，韓國隊與中國隊的歷史戰績為36勝3平3負，遙遙領先。但是在中國隊的主場，韓國隊在比賽初期陷入了苦戰。坐滿賽場的3000多名中國觀眾持續高喊“加油”，為本國運動員加油助威，而依靠觀眾單方面助威的中國選手們也在失球後立即用快攻得分等，以多跑動壹步的手球向韓國隊施壓。上半場韓國隊僅以15-14，1分的微弱優勢保持領先。 進入下半場後，韓國隊的競技狀態有了很大的提升。下半場開場兩分鐘後，中國隊攻入壹球，將比分追成15比15平，但此後20多分鐘內，中國隊只得到了4分，而韓國隊拿到13分，雙方的比分差距瞬間被拉大至9分（28比19）。上半場不停歇跑動的中國選手們似乎體力開始下降，腳步變得沈重，韓國選手們則熟練地鉆進了中國選手們露出的空擋，逐漸積累了得分。 效力於被評為歐洲最高等級手球聯盟的匈牙利聯賽的選手柳恩熙（33歲）獲得了兩隊所有選手中的最高分7分，隊長李美京（32歲）和姜京敏（27歲）也分別拿到了6分和5分。 自1990年北京亞運會開始女子手球成為亞運會正式比賽項目後，韓國隊8屆大會7次奪冠。球隊在2010年廣州亞運會上只獲得了銅牌，這是唯壹的“零金牌”。

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