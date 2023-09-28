國民年金基金資產超過1000萬億韓元. September. 28, 2023 09:35. by 李東勛記者 dhlee@donga.com. 國民年金的基金資產突破1000萬億韓元。這距離1988年實施國民年金制度過去了35年。 據國民年金基金運用本部27日透露，基金資產（1001.8萬億韓元）本月15日首次超過1000萬億韓元。在全球養老基金中，這是繼日本公共年金（GPIF）、挪威主權財富基金（GPF）之後的第三位。 自1988年實施國民年金制度後，開始積攢公積金。基金運用本部1999年成立後，隨著投資專業性的加強，基金資產的增加速度加快。基金資產2015年首次超過500萬億韓元，但到達成1000萬億韓元僅用了8年時間。如果維持現行的年金供需條件，預計到2040年將增加到1755萬億韓元。但是，由於人口減少等影響，如果維持現行的保險率等，預計在2040年達到頂點後，將轉為減少趨勢。 專家們指出，為防止國民年金枯竭，需要提高保險率，但也要提高投資收益率。國民年金從中長期來看，正在擴大海外股票和替代投資等風險資產投資，推進投資組合的多元化。 據統計，國民年金的累計收益金自1988年設定後到去年為止為451.3萬億韓元，年均累計收益率為5.11%。從今年1月到7月，運營收益率為9.74%（暫定），比去年同期（-4.69%）上升14.43個百分點。從今年年初到7月，全球通貨膨脹和利率上調基調緩和趨勢持續，提高了股票和債券投資的收益率。各資產金額加權收益率分別為，國內股票20.68%、海外股票19.07%、國內債券2.92%、海外債券3.98%、替代投資3.40%。

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