《波希米亞人》、《蝴蝶夫人》、《托斯卡》……普契尼旋律浸染的秋天. September. 28, 2023 09:34. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 2024年是意大利近代歌劇的集大成者、占世界歌劇制作四分之壹的賈科莫•普契尼（1858~1924年）逝世100周年。全世界將舉行相關活動和慶典，今年秋天普契尼歌劇將在全國拉開帷幕。 韓國文化藝術會館聯合會（韓文聯）將於10月6日在全南長興文化藝術會館開始演出，13、14日在京畿光州南漢山城藝術廳，20、21日在全南順天文化藝術會館演出普契尼的代表性票房作品《波希米亞人》。演出企劃制作公司HalmaCine Tokki參與了共同制作。女高音尹貞蘭、李多美將飾演女主人公咪咪，男主人公詩人魯道夫壹角由男高音申相根、金孝鐘飾演，魯道夫的朋友、畫家馬爾切洛將由男中音姜亨奎（以上人名均為音譯，下同）飾演。 擔任制作總監的HalmaCine Tokki代表張吉晃在18日舉行的座談會上表示：“將利用投影儀和媒體藝術技術，在舞臺背面和觀眾席左右墻壁上播放影像，營造19世紀巴黎的氛圍。最近在歌劇演出中使用投影儀的情況很多，但是利用三面像圍住觀眾壹樣提高投入感是非常罕見的事情。”張代表說：“第壹幕、第四幕的閣樓、第二幕的咖啡廳、第三幕的下雪的巴黎郊區，在演出場就像再現壹樣，讓人感覺十分真實。” 京畿城南藝術中心將於10月12日至15日在城南藝術中心歌劇院演出普契尼的名作《蝴蝶夫人》。來往於演出和時尚的導演鄭九浩將嘗試將原作舞臺19世紀的日本轉變為公元2576年的宇宙的破格演出。鄭求浩在20日舉行的座談會上表示：“為了消除原作的帝國主義要素、平克頓和巧巧桑的階級差異，改變了背景。”林世京和朴在恩將飾演女主角巧巧桑，男主角平克頓壹角則由男高音李凡柱和許英勛飾演。 10月13日、14日，在首爾江東藝術中心大劇場漢江將上演以“最具男人味的普契尼歌劇”為背景的拿破侖戰爭時期的《托斯卡》。歌劇歌手托斯卡壹角由金羅熙、徐善英飾演，戀人畫家卡瓦拉多西壹角由男高音朴成奎、申相根飾演，羅馬警察總監斯卡皮亞壹角由男中音朴正民、鄭勝基飾演。 在京畿高陽ARAMNURI ARAM劇院，普契尼最後的傑作《圖蘭朵》將於11月11日、12日公演。繼承首爾市歌劇團10月26日至29日在世宗文化會館大劇場演出的《圖蘭朵》制作公司的是導演孫鎮策的《圖蘭朵》。飾演圖蘭朵公主的是女高音李允貞、金智恩，飾演賭上身家性命向公主求婚的卡拉夫王子的是男高音申相根、朴智應，飾演因王子的挑戰而失去生命的侍女柳兒壹角的是女高音申恩慧、朴素英。

한국어